Trump Hayaline Kavuştu Askeri Tanklar Washington’da

Başkan Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü tanklarla kutlayacak. Trump’ın ‘Salute to America’ etkinliğinde boy gösterecek olan zırhlı araçlar, konuşlanacak ancak altyapı endişeleri nedeniyle geçit yapmayacak.
2017’de Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine katılan Başkan Donald Trump, benzer bir tank geçişini ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarında düzenlemek istediğini son iki yıldır dile getiriyordu. Trump’ın bu dileği sonunda kısmen de olsa gerçekleşecek.
Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, ‘’Sokaklarda konuşlu tanklarımız olacak. Tanklar konusunda epey dikkatli olmak gerek çünkü yollar bu tarz ağır araçları taşımaya meyilli değil. Bu yüzden onları belirli bölgelere yerleştireceğiz, ama yepyeni Sherman ve Abrams tanklarımız var” dedi.
Trump, tankların konuşlanacağı yerleri açıklamadı ancak Washington’un güneydoğu sınırında en az iki adet M1A1 Abrams tankı, iki Bradley savaş zırhlısı, bir tren yolu üzerindeki açık yük vagonunda görüntülendi. Askeri polisin de araçların yanında nöbet tuttuğu görüldü. Haber ajansı Associated Press’e bilgi veren bir yetkili de askeri araçların 4 Temmuz kutlamalarında kullanılacağını söyledi.
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı Sherman tankları on yıllardır hizmet dışı. M1A1 Abrams tankıysa halen ABD’nin ana muharebe tankı. Tek birinin ağırlığı 60 ton olan Abrams tankları demiryoluyla, bulundukları en yakın askeri üsten, Georgia eyaletindeki Fort Stewart’tan getirildi.
Trump ayrıca, Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da etkinlik boyunca başkentin semalarında uçması talimatı verdi.
Trump yönetimi, 2018’in başında Muharipler Günü için başkent Washington’da da bir askeri geçit töreni planlamış ancak yüksek maliyet nedeniyle bu plan rafa kaldırılmıştı. Federal temsilciler, yerel yetkililer ve ABD basınıysa, Trump’ın tarafsız olan 4 Temmuz kutlamaları geleneğine siyaseti karıştırmaya çalıştığı endişesini dile getiriyor.
4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı.
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