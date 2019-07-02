Trump Hayaline Kavuştu Askeri Tanklar Washington’da

Başkan Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü tanklarla kutlayacak. Trump’ın ‘Salute to America’ etkinliğinde boy gösterecek olan zırhlı araçlar, konuşlanacak ancak altyapı endişeleri nedeniyle geçit yapmayacak.

2017’de Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine katılan Başkan Donald Trump, benzer bir tank geçişini ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarında düzenlemek istediğini son iki yıldır dile getiriyordu. Trump’ın bu dileği sonunda kısmen de olsa gerçekleşecek.

Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, ‘’Sokaklarda konuşlu tanklarımız olacak. Tanklar konusunda epey dikkatli olmak gerek çünkü yollar bu tarz ağır araçları taşımaya meyilli değil. Bu yüzden onları belirli bölgelere yerleştireceğiz, ama yepyeni Sherman ve Abrams tanklarımız var” dedi.

Trump, tankların konuşlanacağı yerleri açıklamadı ancak Washington’un güneydoğu sınırında en az iki adet M1A1 Abrams tankı, iki Bradley savaş zırhlısı, bir tren yolu üzerindeki açık yük vagonunda görüntülendi. Askeri polisin de araçların yanında nöbet tuttuğu görüldü. Haber ajansı Associated Press’e bilgi veren bir yetkili de askeri araçların 4 Temmuz kutlamalarında kullanılacağını söyledi.