HABER

Trump: ‘Hepsi Meksika’da Kalacak’

25.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump güney sınırına yığılan Orta Amerikalılar için sosyal medyada paylaştığı mesajında “hepsi Meksika’da kalacaklar” dedi, sadece ülkeye yasal yollarla gelenleri alacaklarını vurguladı

Trump: ‘Hepsi Meksika’da Kalacak’

Başkan Donald Trump Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yönelik mülteci akışını durdurmalarını istedi.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Meksika karavanları güney sınırına ulaşmadan çok önce durdurursa ya da ülkeleri bu kişilerin yola çıkmasına izin vermezse bu çok AKILLICA olur! (Bu bazı kişilerden kurtularak onları ABD’ye bırakma yöntemi. Artık olmayacak)’’ ifadelerini kullandı. Trump ‘‘Bu sorunu Demokratlar yarattı’’ dedi.

Trump, çoğu Hondusas, Guatemala ve El Salvador’dan ABD’nin güney sınırına gelen mültecilerin davaları tek tek ele alınmadan ABD’ye giremeyeceklerini söyledi. Trump ‘‘Sadece ülkemize yasal yollarla gelenleri alacağız. Bunun dışında politikamız Yakala ve gözaltına al! ABD’de serbest bırakmak yok’’ ifadelerini kullandı.

Trump, ‘‘Hepsi Meksika’da kalacaklar. Herhangi bir sebeple gerekli olursa Güney Sınırımızı kapatırız’’ diye yazdı.

Son olarak Washington Post gazetesi göçmen olmak isteyenlerin süreç sona erene kadar Meksika’da kalması yönünde iki hükümet arasında uzlaşı sağlandığını bildirmişti.

Ancak Meksikalı yetkililer bunu yalanlamıştı.

Yaklaşık 5 bin Orta Amerikalı ülkelerindeki yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçmak için kimisi yaya kimisi ise araçlarla yollara dökülerek Meksika’nın ABD sınırında California’nın hemen güneyindeki Tijuana kentine ulaşmış durumda.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum Cuma günü sınır kentinde insani kriz ilan etmişti. Sınıra ulaşanların çoğu spor salonlarında kurulan kamplarda zor koşullarda kalıyor.

Trump, ABD’ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin sığınma talebi yapmalarının engellenmesi kararını çıkartmıştı ancak bir savcı bu kararın uygulanmasını durdurmuştu.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
ABD 2020 Başkanlık Seçimlerine Hazırlanmaya BaşladıABD 2020 Başkanlık Seçimlerine Hazırlanmaya Başladı
Savacı: ‘Aktör Gibi Olmaktansa Herhangi Bir Ülkede Pompacılık Bile Yaparım’Savacı: ‘Aktör Gibi Olmaktansa Herhangi Bir Ülkede Pompacılık Bile Yaparım’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlginizi Çekebilir

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de gerginlik! Rusya, Ukrayna'nın savaş gemisini vurdu

Karadeniz'de gerginlik! Rusya, Ukrayna'nın savaş gemisini vurdu

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.