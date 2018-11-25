Trump: ‘Hepsi Meksika’da Kalacak’

Başkan Donald Trump Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yönelik mülteci akışını durdurmalarını istedi.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Meksika karavanları güney sınırına ulaşmadan çok önce durdurursa ya da ülkeleri bu kişilerin yola çıkmasına izin vermezse bu çok AKILLICA olur! (Bu bazı kişilerden kurtularak onları ABD’ye bırakma yöntemi. Artık olmayacak)’’ ifadelerini kullandı. Trump ‘‘Bu sorunu Demokratlar yarattı’’ dedi.

Trump, çoğu Hondusas, Guatemala ve El Salvador’dan ABD’nin güney sınırına gelen mültecilerin davaları tek tek ele alınmadan ABD’ye giremeyeceklerini söyledi. Trump ‘‘Sadece ülkemize yasal yollarla gelenleri alacağız. Bunun dışında politikamız Yakala ve gözaltına al! ABD’de serbest bırakmak yok’’ ifadelerini kullandı.

Trump, ‘‘Hepsi Meksika’da kalacaklar. Herhangi bir sebeple gerekli olursa Güney Sınırımızı kapatırız’’ diye yazdı.

Son olarak Washington Post gazetesi göçmen olmak isteyenlerin süreç sona erene kadar Meksika’da kalması yönünde iki hükümet arasında uzlaşı sağlandığını bildirmişti.