Trump: 'Her Şey Gibi Bu Da Planlıydı'

Başkan Donald Trump, hakkında azil soruşturmasının başlatılacağı açıklamasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. New York’ta BM Genel Kurulu’nun ardından kameralar karşısına geçen Trump, azil tartışmalarını yeniden alevlendiren ve Beyaz Saray'ın deşifresini yayınladığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Azil soruşturmasına ilişkin hem medya hem de Demokrat Parti'ye yüklenen Başkan Trump, Ukrayna lideri ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de 'beni kimse bir şeye zorlamadı' dedi. Hepsi uydurma." diye konuştu. “Muhbirin verdiği bilgi ikinci elden bilgi olsa da bu konuda tam anlamıyla şeffaflıktan yana olduğum konusunda Temsilciler Meclisi’ne bilgi verdim. Demokratlardan da şeffaflık bekliyorum" dedi.
"Kasten BM sırasında yaptılar, her şey gibi bu da planlıydı"
Başkan Trump, Demokratların azil soruşturmasını başlatmak için zamanlama olarak özellikle BM Genel Kurulu'nu seçtiğini savundu. “Demokratlar bunu kasten BM sırasında yaptı. Çünkü elde ettiğimiz başarılardan dikkati başka yöne çekmek istediler. Her şey gibi bu da planlıydı" dedi.
Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin masum bir görüşme olduğunu savunan Trump "İlk telefon görüşmesini de istemeliler. Bence Başkan Yardımcısı Pence’in de görüşmelerini de talep etsinler. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Pence’in bütün görüşmeleri de kusursuz. Demokratların bu ülkeye yaptıkları şey çok üzücü" ifadelerini kullandı.
"Kazanamayacakları için 'azledelim' diyorlar"
“Bu adımlar ülkemize zarar veriyor. Hiçbir başkan benim yaşadıklarımı yaşamamalı" diyen Trump, Demokratların 2020 seçimini kazanamayacaklarını ve bu sebeple kendisini azletmek istediklerini savundu.
Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesinin deşifresinin yayınlanması konusunda da "Genel olarak liderlerle telefon görüşmelerinin deşifresinin yayınlanması fikrinden yana değilim. Çünkü bir başkan, başbakan, kral ya da kraliçe ABD’yi aradığında 'Yalan haber medyasına görüşmenizin dökümünü yayınlayacağız ve sizi aptal gibi gösterecekler’ demek istemezsiniz. ABD Başkanı ve yabancı liderler arasındaki görüşmelerin ayrıntılarının yayınlanmasının emsal teşkil etmesi hoşuma gitmiyor” şeklinde konuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum