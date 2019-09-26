Trump: 'Her Şey Gibi Bu Da Planlıydı'

Başkan Donald Trump, hakkında azil soruşturmasının başlatılacağı açıklamasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. New York’ta BM Genel Kurulu’nun ardından kameralar karşısına geçen Trump, azil tartışmalarını yeniden alevlendiren ve Beyaz Saray'ın deşifresini yayınladığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Azil soruşturmasına ilişkin hem medya hem de Demokrat Parti'ye yüklenen Başkan Trump, Ukrayna lideri ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de 'beni kimse bir şeye zorlamadı' dedi. Hepsi uydurma." diye konuştu. “Muhbirin verdiği bilgi ikinci elden bilgi olsa da bu konuda tam anlamıyla şeffaflıktan yana olduğum konusunda Temsilciler Meclisi’ne bilgi verdim. Demokratlardan da şeffaflık bekliyorum" dedi.

"Kasten BM sırasında yaptılar, her şey gibi bu da planlıydı"

Başkan Trump, Demokratların azil soruşturmasını başlatmak için zamanlama olarak özellikle BM Genel Kurulu'nu seçtiğini savundu. “Demokratlar bunu kasten BM sırasında yaptı. Çünkü elde ettiğimiz başarılardan dikkati başka yöne çekmek istediler. Her şey gibi bu da planlıydı" dedi.