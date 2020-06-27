Trump Heykelleri Koruma Kararnamesini İmzaladı

Başkan Donald Trump, ülkedeki heykellerin korunması için ‘’çok güçlü’’ bir kararnamesi imzaladığını açıkladı.

Trump kararname açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Kararnamenin metni henüz açıklanmadı.

Başkan Trump ayrıca, hafta sonunu New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf kulübünde geçirme planını neden iptal ettiğine de açıklık getirdi. Trump, ‘’kanun ve nizamın uygulandığından emin olmak’’ için Washington’da kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, ‘’Kundakçılar, anarşistler, yağmacılar ve provokatörler büyük oranda durduruldu. Halkımızın emniyeti için gereken ne varsa yapıyorum, bu kişiler adalet önüne çıkarılacak’’ diye yazdı.

Başkan Trump, ABD’deki tarihi anıt ve heykelleri yıkmaya ya da tahrip etmeye çalışanlara karşı sert adım atma sözü vermiş ve bazı protestoculara karşı kuvvete başvurma tehdidinde bulunmuştu.

Trump Twitter mesajında, ‘’Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet suçlarıyla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi az önce imzalama ayrıcalığına sahip oldum. Harika ülkemize karşı bu kanunsuz eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor’’ ifadesini kullandı.