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Trump Heykelleri Koruma Kararnamesini İmzaladı

27.06.2020 02:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ülkedeki heykellerin korunması için ‘’çok güçlü’’ bir kararname imzaladığını açıkladı

Trump Heykelleri Koruma Kararnamesini İmzaladı

Başkan Donald Trump, ülkedeki heykellerin korunması için ‘’çok güçlü’’ bir kararnamesi imzaladığını açıkladı.

Trump kararname açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Kararnamenin metni henüz açıklanmadı.

Başkan Trump ayrıca, hafta sonunu New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf kulübünde geçirme planını neden iptal ettiğine de açıklık getirdi. Trump, ‘’kanun ve nizamın uygulandığından emin olmak’’ için Washington’da kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, ‘’Kundakçılar, anarşistler, yağmacılar ve provokatörler büyük oranda durduruldu. Halkımızın emniyeti için gereken ne varsa yapıyorum, bu kişiler adalet önüne çıkarılacak’’ diye yazdı.

Başkan Trump, ABD’deki tarihi anıt ve heykelleri yıkmaya ya da tahrip etmeye çalışanlara karşı sert adım atma sözü vermiş ve bazı protestoculara karşı kuvvete başvurma tehdidinde bulunmuştu.

Trump Twitter mesajında, ‘’Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet suçlarıyla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi az önce imzalama ayrıcalığına sahip oldum. Harika ülkemize karşı bu kanunsuz eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor’’ ifadesini kullandı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi, ülkede ırkçılık ve polis karşıtı hareketi yeniden canlandırmış, ülke genelinde şiddet olaylarının da yaşandığı protesto eylemleri düzenlenmişti. ABD’de İç Savaş döneminde köleliği savunan güney eyaletlerinin oluşturduğu ‘‘Konfederasyon’’a ait heykeller de son haftalarda protestocuların hedefi haline gelmişti. Eylemciler, köleliği destekleyenleri onurlandırmasının yanlış olduğunu söylüyor ve bu yapıların kaldırılmasını istiyor.

Hafta başında göstericiler başkent Washington’da da Beyaz Saray yakınlarında protestoların merkezi olan Lafayatte Park’taki eski ABD Başkanı Andrew Jackson’ın heykelini devirmeye çalışmış, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale edilmişti. Bu olayın ardından başkentte yüzlerce Ulusal Muhafız askeri, gerektiğinde polise yardımcı olmak üzere hazır bekletiliyor.

ABD’de 2003 yılında yürürlüğe giren Muharip Anıtların Korunması Yasası uyarınca silahlı kuvvetlerde görev yapanların hizmetini anan anıt, heykel ya da levhaların tahrip edilmesi ya da tahribe teşebbüs edilmesi suç. Bu federal yasayı ihlal edenlerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması olası.

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