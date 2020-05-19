Trump Hidroksiklorokin Kullanmasını Savundu

Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına ve yan etkileri konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in uyarılarına rağmen, hidroksiklorokin adlı ilacı kullanmasını savundu. Sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacı daha önce de teşvik edici açıklamalar yapan Trump, dün de Beyaz Saray’daki bir program sırasında, virüse karşı önlem amaçlı olarak hidroksiklorokin kullandığını açıklamış, ‘’Son bir buçuk haftadır her gün alıyorum ve hala buradayım’’ demişti.

Trump’ın Salı günü de Kongre’yi ziyareti sırasında konu tekrar gündeme geldi. Gazetecilere konuşan Trump, hidroksiklorokin ilacını kullanıp kullanma konusunun kişisel tercih meselesi olduğunu söyledi; her bireyin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini savundu.

Trump, herhangi bir kanıt ortaya sürmeden, bu ilacı kullanmanın kişiye ‘’ilave bir güvenlik düzeyi sağladığını’’ düşündüğünü belirtti.

Başkan Trump, ilacın Corona virüsüne karşı etkili olmadığı sonucuna varan bir araştırmayla ilgili olarak da, ‘’Trump düşmanı bir açıklama’’ ifadesini kullandı. Trump, araştırmanın ölçüt olarak aldığı vakalarda, ilacın sadece ‘’çok yaşlılara, durumu çok kötü ve ölmek üzere’’ olanlara verildiğini savundu.