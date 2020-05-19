Trump Hidroksiklorokin Kullanmasını Savundu

Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına ve yan etkileri konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in uyarılarına rağmen, hidroksiklorokin adlı ilacı kullanmasını savundu. Sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacı daha önce de teşvik edici açıklamalar yapan Trump, dün de Beyaz Saray’daki bir program sırasında, virüse karşı önlem amaçlı olarak hidroksiklorokin kullandığını açıklamış, ‘’Son bir buçuk haftadır her gün alıyorum ve hala buradayım’’ demişti.
Trump’ın Salı günü de Kongre’yi ziyareti sırasında konu tekrar gündeme geldi. Gazetecilere konuşan Trump, hidroksiklorokin ilacını kullanıp kullanma konusunun kişisel tercih meselesi olduğunu söyledi; her bireyin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini savundu.
Trump, herhangi bir kanıt ortaya sürmeden, bu ilacı kullanmanın kişiye ‘’ilave bir güvenlik düzeyi sağladığını’’ düşündüğünü belirtti.
Başkan Trump, ilacın Corona virüsüne karşı etkili olmadığı sonucuna varan bir araştırmayla ilgili olarak da, ‘’Trump düşmanı bir açıklama’’ ifadesini kullandı. Trump, araştırmanın ölçüt olarak aldığı vakalarda, ilacın sadece ‘’çok yaşlılara, durumu çok kötü ve ölmek üzere’’ olanlara verildiğini savundu.
New York’ta 1.400 hasta üzerinde yapılan gözleme dayalı iki kapsamlı araştırmada, hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarında bir fayda sağlamadığı belirlenmişti. Geçen Perşembe günü BMJ adlı tıp dergisinde yayımlanan iki yeni araştırmada da aynı sonuca varıldığı aktarılmıştı.
Trump’tan kendisine ‘’obez’’ diyen Pelosi’ye yanıt
Trump’a, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kendisini ‘’hastalık boyutunda obez’’ olarak nitelemesine dair yorumu da soruldu. Trump, ‘’Ona yanıt vermiyorum. Bence vakit kaybı. Pelosi hasta bir kadın. Çok sorunları var, çok sayıda akli sorunu var’’ diye konuştu.
Pelosi dün CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Trump’ın hidroksiklorokin kullandığını açıklaması konusunda, ‘’O bizim başkanımız ve bilim adamları tarafından onaylanmamış bir şeyi almasını istemem. Özellikle de onun yaş ve kilo grubunda, hastalık boyutunda obez diyorlar durumuna. Dolayısıyla bence bu iyi bir fikir değil’’ demişti.
Pence: ‘’Hidroksiklorokin kullanmıyorum’’
Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence, Fox News’a verdiği bir mülakatta, hidroksiklorokin ilacını kullanmadığını belirtti.
Pence, her Amerikalı’nın bu süreçte doktorunun tavsiyelerine kulak vermesi gerektiğini vurguladı, ‘’Benim doktorum tavsiye etmedi ama doktorumun tavsiyesini dinlemede tereddüt etmezdim. Her Amerikalı da böyle yapmalı’’ diye konuştu.