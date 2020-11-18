Trump 'hile yapılmadığını' söyleyen seçim güvenliği yetkilisini görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığına yönelik iddialarına hiçbir kanıt olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı belirtilen Chris Krebs, görevden alındı.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (Cisa) başkanı Krebs'i "seçim güvenliği konusunda son derece asılsız şeyler söylediği için" kovduğunu duyurdu:

"Chris Krebs'in 2020 seçimleriyle ilgili yaptığı açıklama son derece asılsızdı, seçimlerde çok büyük usulsüzlükler ve hile var; ölülerin oy kullanması, sandık gözetmenlerinin seçim merkezlerine alınmaması, oy kullanma makinelerinde Trump'ın oylarını Biden'a aktaran arızalar, geç oy kullanımı ve daha birçok şey dahil... Bu sebeple şu andan itibaren geçerli olmak üzere Chris Krebs'in Cisa'daki görevine son verildi."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1328852352787484677?s=20

Trump'ın bu paylaşımına Twitter tarafından "seçim güvenliğiyle ilgili bu bilgiler yanıltıcı olabilir" ifadesi eklendi.

Trump, 3 Kasım'da yapılan ve kaybettiği seçimlerin sonucunu kabul etmiyor. Oy farkının yakın olduğu çeşitli eyaletlerde yeniden sayım için mahkemeye başvuruyor. Ancak hile yapıldığına yönelik iddialarıyla ilgili henüz bir kanıt sunmadı.