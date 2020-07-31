Trump: ‘‘Hileli Bir Seçim Görmek İstemiyorum’’

Başkan Donald Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajında seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirmesinin ardından akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında "(Seçim) tarihinin değişmesini istiyor muyum? Hayır. Ama hileli bir seçim görmek de istemiyorum" diye konuştu.

Trump, "Kasım’da olacaklar tam bir kaos. Ben sizden çok çok daha fazla (seçimlerden) sonuç almayı istiyorum, haftalar ve aylar boyunca beklemek istemiyorum" diye konuştu.

Trump "Denemeler bile felaketti. Davalar ve her şeyle beraber sonuçları almamız yıllar bile sürebilir" dedi.

Trump, "Gecikme olsun istemiyorum. Oy pusulalarının kaybolduğunu görmek istemiyorum. Ama olacak olan bu. Akıllı olanlar bunu anlıyor. Aptallar anlamayabilir. Ama olacak olan bu. Ülkemize bunu yaparlarsa dünyanın her yerinde maskara olacağız" sözlerini kullandı.

"California eyaletinin çok sayıda oy pusulasını posta yoluyla gönderdiğini söyleyen Trump, California’da denediler ama Washington Post’un haberine göre sonuç bir felaket oldu. (Seçim) tarihinin değişmesini istemiyorum ama bu olursa (posta yoluyla oy kullanma) tarihimizin en hileli seçimini yaşayacağız" dedi.