Trump: ‘‘Hileli Bir Seçim Görmek İstemiyorum’’

Başkan Donald Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajında seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirmesinin ardından akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında "(Seçim) tarihinin değişmesini istiyor muyum? Hayır. Ama hileli bir seçim görmek de istemiyorum" diye konuştu.
Trump, "Kasım’da olacaklar tam bir kaos. Ben sizden çok çok daha fazla (seçimlerden) sonuç almayı istiyorum, haftalar ve aylar boyunca beklemek istemiyorum" diye konuştu.
Trump "Denemeler bile felaketti. Davalar ve her şeyle beraber sonuçları almamız yıllar bile sürebilir" dedi.
Trump, "Gecikme olsun istemiyorum. Oy pusulalarının kaybolduğunu görmek istemiyorum. Ama olacak olan bu. Akıllı olanlar bunu anlıyor. Aptallar anlamayabilir. Ama olacak olan bu. Ülkemize bunu yaparlarsa dünyanın her yerinde maskara olacağız" sözlerini kullandı.
"California eyaletinin çok sayıda oy pusulasını posta yoluyla gönderdiğini söyleyen Trump, California’da denediler ama Washington Post’un haberine göre sonuç bir felaket oldu. (Seçim) tarihinin değişmesini istemiyorum ama bu olursa (posta yoluyla oy kullanma) tarihimizin en hileli seçimini yaşayacağız" dedi.
Trump gün içinde attığı Twitter mesajında da posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yinelemiş ve "oylar güvenli kullanılana kadar" seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirmişti.
ABD'de Corona virüsü önlemleri gölgesinde düzenlenen parti önseçimleri sırasında birçok eyalette önceki seçimlere göre çok sayıda oy posta aracılığıyla kullanılmış, seçimler sırasında Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, Indiana ve başkent Washington gibi birçok yerde sorunlar yaşanmıştı.
Ayrıca Kongre’den geçmesi için uğraşılan dördüncü Corona yardım paketi konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlıklar olduğunu belirten Başkan, Demokratlar’a seslenerek işsizlik yardımlarının kısa vadeli uzatılmasına destek vermelerini istedi. Bu paranın milyonlarca ailenin geçinmesine yardım ettiğini belirtti.
Trump, Kongre’deki Demokratlar’dan okulların güvenle açılmasına destek vermelerini de istedi. Okulların açılmadığı yerlerde okullara gidecek kaynağın ailelere verileceğini, böylece ailelerin çocuklarını istedikleri başka okullara gönderebileceklerini söyledi.
Kongre, işsizlik yardımlarının da yer aldığı 3 trilyon dolarlık bir yardım paketini daha önce onaylamıştı.
Son olarak Senato’daki Cumhuriyetçiler bu hafta içinde 1 trilyon dolarlık Corona virüsü paketini açıkladı. Paket Cumhuriyetçi Parti’nin kendi içinde de bazı aykırı seslerle karşılaştı. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, trilyonlarca dolar daha borç temin edilmesini desteklemediğini söylerken Demokratlarsa Temsilciler Meclisi’nden geçen 3 trilyon dolarlık paketin yanında bu paketinin çok kısıtlı kaldığı görüşünde.
Cumhuriyetçiler’in teklifi haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımının 200 dolara inmesini öngörüyor. Mevcut işsizlik yardımlarının süresiyse Cuma günü doluyor.
Trump Demokratlar’dan ayrıca Corona virüsü nedeniyle işlerini kaybetmiş kiracıların mahkeme kararıyla tahliye edilmekten korunmasını uzatmayı sağlayacak uygulamaya da destek vermelerini istedi ve ‘‘Virüs nedeniyle işlerini kaybedenlerin evlerinden, dairelerinden olduklarını görmek istemiyoruz’’ dedi.
Trump’tan Portland’a Ulusal Muhafız gönderme tehdidi
Trump ayrıca Oregon eyaletinin Portland kentinde Vali ve belediye başkanının "teröristleri" temizlemekte başarısız olması halinde buraya Ulusal Muhafızları göndereceğini de kaydetti.
Portland’deki göstericilerin "profesyonel anarşistler" olduğunu belirten Trump, yerel yöneticilerin kenti kontrol altına alamamaları halinde buraya Ulusal Muhafızları gönderebileceğini kaydetti.
Vali ve Belediye Başkanı’nın "ne yaptıklarını bilmediklerini" belirten Trump, "yoksa bu (protestolar) 60 gün boyunca devam etmezdi" dedi.
Trump yönetimi son olarak federal polisin aşamalı olarak çekilmesi için eyalet yönetimiyle anlaşma sağladı ve federal polisin aşamalı çekilmesi başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’un ardından düzenlenen gösteriler konusunda yerel yönetimleri sık sık eleştiriyor.
Trump’ın yerel yöneticilerin onayı olmaksızın gösterilerin bastırılması için federal polisi göndermesi tepkilere neden olmuştu.
Başkan Trump’ın, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nün kutlandığı haftasonu federal güçleri devreye sokmaya kararı, protestoların başladığı ilk haftalara göre durulmaya başlayan Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinin yeniden canlanmasına neden olduğu yorumu yapılıyor.
Federal güvenlik güçlerinin kentte görevlendirilmesinden önce gece de düzenlenen protestolara katılanların sayısı 100’ün altındayken, bugün binlerce kişinin bu protestolara katılmaya devam ettiği belirtiliyor.