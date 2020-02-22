Trump Hindistan Ziyaretinden Umutlu

Güney Asya’ya ilk ziyaretini yapacak olan Trump’ın Washington’la Yeni Delhi arasında Çin’in askeri varlığının büyümesi endişesine karşı artan işbirliği çerçevesinde milyarlarca dolarlık helikopter ve savunma sistemleri satışını açıklaması bekleniyor.

Emekli üst düzey Hintli Diplomat T.P. Sreenivasan Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak için çok büyük bir acele yok” dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre, Hindistan’la ticari anlaşma konusunda üzerinde uzlaşma sağlanan noktalar olsa da aralarında tıbbi cihazların da bulunduğu bazı alanlarda anlaşmazlıklar söz konusu.

Başkan Trump, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Büyük anlaşmayı sonraya saklıyorum. Seçimden önce olacak mı bilmiyorum ama Hindistan’la büyük bir anlaşma yapacağız” dedi.

Pazar günü Hindistan’a gidecek olan Başkan Donald Trump, 36 saatlik ziyaretten büyük bir ticaret anlaşmasıyla dönmeyi beklemediğini söyledi

Trump, Perşembe günü yaptığı seçim kampanyası konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kendisini Gucarat kentinde 10 milyon kişiyle karşılayacağını söylediğini anlattı. Gucarat aynı zamanda Hindistan Başbakanı’nın doğum yeri.

Sreenivasan, “Bu pek kolay değil hatta 1 milyon kişi bile zor” dedi. Ancak Sreenivasan Hintliler arasında sayıların pek önemi olmadığını, Trump milyonlarca kişi geldi bile dese bunu sorun etmeyeceklerini söyledi.

Yoksul mahallelerde Trump temizliği

Yerel medyaya konuşan Hint yetkililer “Hoşgeldin Trump” etkinliğinin bir parçasının düzenleneceği dünyanın en büyük kriket stadyumunda 100-150 bin civarında bir kalabalık beklendiğini, buna ek olarak 12 bin polis memuru görevlendirildiğini açıkladı.

Trump’ın, Ahmedabad kentine yapacağı ziyaret öncesinde bir grup işçi, şehrin yoksul mahallelerinin görünmesini önlemek amacıyla yolun bir bölümünde 400 metre uzunluğunda bir duvar inşasına başladı. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında 150 bin çiçek ekildiği bildiriliyor.