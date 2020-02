Trump: ‘Hindistan’la 2 Milyarlık Askeri Anlaşma İmzalayacağız’

İki ülkeyi “doğal ortaklar” olarak niteleyen Modi, sadece Hint-Pasifik bölgesinde değil tüm dünyada barış, ilerleme ve güvenliği tesis etmeye yardımcı olabileceklerini ifade etti.

Modi, “Kısa vadeli hesaplardan ziyade uzun vadeye yayılan bir vizyondan ilhamımızı alıyoruz” dedi.

Başkan Trump’ın ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir fasıl açtığını belirten Modi, ABD-Hindistan ilişkilerinin sıradan bir ortaklığın çok ötesinde büyük çaplı ve birbirine yakın olduğunu kaydetti.

Trump da Hintçe selamlaşma sözcüğü olan “Namaste” diyerek başladığı konuşmasında, Hindistan’ın “kalplerinde her zaman özel bir yeri olacağını” belirtti.

“Amerika Hindistan’ı seviyor. Amerika Hindistan’a saygı gösteriyor. Amerika Hint halkının her zaman inançlı ve sadık bir dostu olacak. Sınırlarımız teröristlere, terörizme ve aşırıcılığın her türlü şekline her zaman kapalı kalacak” diye konuşan Trump, Hindistan’ı başarılı bir demokrasi olarak niteledi ve iki ülkenin de terörle mücadelede birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.