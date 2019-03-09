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Trump hortumun vurduğu Alabama’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 23 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin yaşandığı Alabama eyaletini ziyaret etti.ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletine giderek incelemelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin yaşandığı Alabama eyaletini ziyaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletine giderek incelemelerde bulundu. Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.
Afet bölgesinde önce helikopterle havadan incelemede bulunan Trump, ardından Lee bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlarla kucaklaşarak zarar görenlerin dertlerini dinleyen Trump, devlet olarak yaraların sarılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini kısa sürede evsiz kalan vatandaşlara federal yardımda bulunulacağını söyledi.

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