Trump'ı azlin eşiğine getirmişti! Joe Biden hakkında skandal Ukrayna iddiası

New York Post'un ele geçirdiği ve Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-maillerde Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi ortaya çıktı.

Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-mailinde Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığı ortaya çıktı.

Hunter Biden ise buna yanıt olarak o an Katar'da olduğunu belirtti ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu yöneltti.

Aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden'ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladı.

Pozharskyi, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği mailde, "Sevgili Hunter, beni Washington'a davet ettiğin, babanla tanıştırdığın ve onunla vakit geçirme fırsatı tanıdığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandığı görüldü.

BIDEN'İN KOVULMASINI İSTEDİĞİ BAŞSAVCI BURISMA'YI SORUŞTURUYORMUŞ

Pozharskyi'nin 2015'teki mailinden yaklaşık 8 ay sonra, o dönem başkan yardımcısı olan Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ve Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, Başsavcı Viktor Shokin'i görevden alması için baskı yaptığı belirtildi.