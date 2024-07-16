Trump'ı bir gören bir daha baktı! Suikast girişiminden sonra ilk kez halk karşısına çıktı

43 ABD Başkanı ve 2024 için yeniden başkan adayı olan Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya eyaletindeki Butler kentinde düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğramıştı.

Trump, konuşma yaptığı sırada duyulan silah seslerinin ardından kürsünün yanına yere yattı ve ABD Gizli Servis ekipleri, Trump’ı korumak için etrafını sarmıştı. Ayağa kalkan Trump’ın sağ kulağının üst kısmında yaralanma olduğu görülmüştü.

İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKTI

Trump, suikast girişiminden sonra bugün Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’ne katıldı. RNC tarafından paylaşılan görüntülerde, Trump’ın sağ kulağında bandaj olduğu görüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır