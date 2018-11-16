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Trump'ı çok kızdıracak karar!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

ABD'li hakim, Beyaz Saray'ın CNN muhabiri Jim Acosta'ya basın haklarını geri vermesi gerektiğine karar verdi.

Trump'ı çok kızdıracak karar!

cNN muhabiri Jim Acosta, geçtiğimiz hafta yapılan bir basın açıklaması sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a sorduğu sorunun 'beğenilmemesi' üzerine Trump tarafından 'susturulmuş' ve ardından da Acosta'nın Beyaz Saray'a girmesi için verilen basın kartı iptal edilmişti.

Bunun üzerine CNN, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi.

Soruşturma sonucunda mahkeme, Acosta'yı haklı buldu ve Beyaz Saray'a Acosta'nın basın haklarının geri verilmesi çağrısını yaptı. Yargıç Timothy J. Kelly, kararın geçici olduğunu ve Beyaz Saray'ın basın kartını iptal etmesinin anayasaya uygunluk durumunun denetleneceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray cnn muhabiri Jim Acosta

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ABD HUKUK VAR VEDE BASIN ÖZGÜRLÜGÜ VAR TÜRKİYE DE BASINA BASKI VE HUKUKU YÖNLENDİRME VAR
YAVV KİZDİRMAYIN ŞU SARI OĞLANI. YİNE UCU BİZE DOKUNACAK... SALİVERİN GİTSİN..
maşallah adalete bak aynı Türkiye
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