Trump'ı kurtaran hamle! Son saniyede o pankarta bakınca... Viral olan görüntü

ABD'de başkanlık seçimlerine yaklaşık 4 ay kala Donald Trump'a yönelik suikast girişimi tüm dünyayı sarstı. Söz konusu suikast girişimiyle ilgili ortaya çıkan detaylara bir yenisi daha eklenirken, saldırı anının analiz edilidiği videoda Trump'ın son saniyede yaptığı hareket ile ölümden döndüğü belirlendi.

Başkanlığa yeniden aday olan eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

FBI, SALDIRIYI SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK TANIMLADI

ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

Olay, Trump'ın, sağlık durumuyla ilgili tartışmalar nedeniyle halihazırda yarışta kan kaybeden rakibi Joe Biden'la arayı iyice açmasına yol açmıştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ: SON ANDA...

Point Consciousness isimli sosyal medya hesabının bilgisayarla ürettiği videoda, Trump'ı hedef alan kurşunun rotası görülüyor. Trump'ın son saniyede kafasını döndürmesi sayesinde kurşunun kulağını sıyırdığı, yoksa kafasından vurulacağı anlaşılıyor.

HAYATINI KURTARAN PANKART

Öte yandan BBC'nin suikast girişiminin antomisini çıkardığı haberinde ise Trump'ın tam o anda yanında bulunan pankarta baktığına ve bu sayede kurtulduğuna dikkat çekildi.

Video sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Trump'ın suikasttan sağ kurtulmasının bir mucize olduğu yorumunu yaptı.