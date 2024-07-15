Trump'ı vurana kadar neler olmuş neler! Suikast girişiminden önce Matthew Croos'u fark edenler böyle telaşlanmış

Trump'a ateş açan 20 yaşındaki Matthew Crooks, Trump'ı koruyan Gizli Servis ajanları tarafından olay yerinde öldürüldü. Crooks'un çatıya çıkıp AR-15 modeli silahla Trump'a 130 metre mesafeden hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Genç saldırganın çatıdaki hareketliliği meğer çok öncesinden vatandaşlarca fark edilmiş.

VATANDAŞLAR GÖRÜP ENDİŞELENDİ

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, Trump'ın miting yaptığı alanda vatandaşların endişeli seslerle çatıdaki genci işaret ettiği görülüp duyuluyor.

SALDIRIDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Trump'ın saldırıda yaralanması, Gizli Servis ajanlarının neden daha erken davranmadığı ve saldırganın çatıya çıkmasına karşı neden önlem alınamadığı konusunda tartışmaları beraberinde getirmişti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığı detaylara göre; Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.