Trump'ı yıkan olay!

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, Trump’ın bir kadına aşık olduğunu ve onun büyüsünden kendisini kurtaramadığını öne sürdü.

Serdar Turgut, “Trump bu kadının büyüsünden kurtulamıyor” başlıklı yazısında, Trump’ın aşı olduğu kadının Hope Hicks olduğunu ve Trump bu kadını Beyaz Saray’ın iletişim direktörü olarak atadığını belirtti.

İşte Serdar Turgut’un o yazısı

Kadının adı Hope Hicks. Çok güzel bir kadın ve o da Trump gibi evli.

Eski bir Ralph Lauren modeli ve onlar için birçok dergi kapağına çok seksi pozlarla çektirdiği fotoğraflar var.

Trump bu kadını Beyaz Saray’ın iletişim direktörü olarak atadı.

Bu iş için sadece seksilik yetmeyeceğine göre Trump onda bir cevher görmüş olmalı.

Kadın Beyaz Saray’a girince bazı tuhaflıklar yaşanmaya başlandı. Bir defa Hope Hicks özel kalem müdürü John Kelly'den izin bile almadan başkanın odasna girip çıkmaya başladı. Diğer herkes Kelly'den izin almak zorundayken sadece o elini kolunu sallayarak odaya giriyordu.

Bunun dışında ona verilen oda Oval Ofis'e, yani Trump’a en yakın olanıydı.