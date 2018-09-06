Trump'ı yıkan olay!

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, Trump’ın bir kadına aşık olduğunu ve onun büyüsünden kendisini kurtaramadığını öne sürdü.
Serdar Turgut, “Trump bu kadının büyüsünden kurtulamıyor” başlıklı yazısında, Trump’ın aşı olduğu kadının Hope Hicks olduğunu ve Trump bu kadını Beyaz Saray’ın iletişim direktörü olarak atadığını belirtti.
İşte Serdar Turgut’un o yazısı
Kadının adı Hope Hicks. Çok güzel bir kadın ve o da Trump gibi evli.
Eski bir Ralph Lauren modeli ve onlar için birçok dergi kapağına çok seksi pozlarla çektirdiği fotoğraflar var.
Trump bu kadını Beyaz Saray’ın iletişim direktörü olarak atadı.
Bu iş için sadece seksilik yetmeyeceğine göre Trump onda bir cevher görmüş olmalı.
Kadın Beyaz Saray’a girince bazı tuhaflıklar yaşanmaya başlandı. Bir defa Hope Hicks özel kalem müdürü John Kelly'den izin bile almadan başkanın odasna girip çıkmaya başladı. Diğer herkes Kelly'den izin almak zorundayken sadece o elini kolunu sallayarak odaya giriyordu.
Bunun dışında ona verilen oda Oval Ofis'e, yani Trump’a en yakın olanıydı.
O İLİŞKİ TRUMP'I YIKTI
O günlerde Beyaz Saray’daki bir personelin karısına karşı şiddet uyguladığı iddiaları vardı.
Özel kalem müdür olayı soruşturmaya başladı. Soruşturmada karısına şidet uygulamış adamın Hope Hicks ile de ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
John Kelly bunu başkan Trump’a söylemek zorunda kaldı.
Trump’ın bu haberi öğrenince çok üzüldüğü konuşuldu Washington’da.
Özel kalem müdürü Kelly hem erkek personeli hem de Hope Hicks’in işten çıkarılmasını tavsiye etti.
Başkan Trump karısına şiddet uygulayan adamı çıkarın dedi ama Hope Hicks’i işte tutmak istedi.
John Kelly de bunu yapmaya çalıştı ama iş dedikodu olarak yayılınca, Trump özel duygular beslediği kadını işten çıkarmak zoruna kaldı.
ODASINI AYLARCA BOŞ TUTTU
Aradan aylar geçse de onu bir türlü unutmadı. Kadının eskiden kullandığı odasını boş tutturdu, kimseyi oraya sokmadı.
Hatta bir ara kadını Beyaz Saray’a döndürebilmek için onu John Kelly’nin yerine özel kalem müdüresi yapmayı bile düşündü. Devlet hiyerarşisindeki en önemli görevlerden bir tanesine eski bir modelin gelmesinin bir skandal olacağı Trump’a nasılsa anlatılabildi de sonra bundan vazgeçildi.
HOPE AIR FORCE ONE'DA
Sonra en son şu yaşandı: Başkan Trump geçenlerde Ohio’ya bir mitingde konuşmak için gidecekti.
Uçağına geçmeden önce Ivanka ve Jared ile golf kulübünde konuşmaya gitti. Bir de baktı ki Hope Hicks de orada Ivanka arkadaşı olduğu için onu ziyarete gelmiş.
Trump ona "Haydi sen de benimle Ohio’ya gel" dedi. Hope Hicks de kabul etti.
Air Force One uçağında bu tür gezilerde bazı protokoller vardır. Alt görevliler ve gazeteciler arka kapıdan girerler uçağa, ulusal güvenlik danışmanı ve özel kalem müdürleri ise ön kapıdan başkan ile girer.
O gün uçağa ön kapıdan girenler arasında beyaz seksi elbisesiyle Hope Hicks de vardı.
Ohio'daki mitigden sonra birlikte döndüler yine. Uçakta ikisi arasında nelerin konuşulduğu bilinmiyor. Trump bu konuda tweet atmadı.
Ama Washington’da herkes Hope Hicks’in yakında bazı enteresan sürprizler yapmasını bekliyor.
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