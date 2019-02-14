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Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2019 02:30 | Son Güncelleme

ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Trump'ı zora sokacak tasarı! Verilen tüm destek kesilebilir!

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada söz konusu tasarı, 177 hayır oyuna karşı 248 evet oyu ile onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a Yemen savaşında verdiği desteğin kesilmesini öngören tasarının bir sonraki adresi ABD Senatosu olacak. Tasarının Senatoda da yeterli oyu alarak kabul edileceği yönündeki haberler Amerikan medyasına yansırken, Trump'ın Yemen tasarısını reddetmesi bekleniyor.

VERİLEN DESTEĞİN 30 GÜN İÇİNDE BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Tasarıda, Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen'deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteğin 30 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor.

Senatoda da kabul edilmesi halinde Yemen tasarısının, Trump'ın Yemen ve Suudi Arabistan politikasını hedef alan en net adım olacağı ifade ediliyor.

TRUMP İLK KEZ VETO YOLUNU SEÇEBİLİR

Görevi boyunca şimdiye kadar hiç veto hakkını kullanmak durumunda kalmayan Trump'ın ilk kez Yemen tasarısında veto yolunu seçebileceği kaydediliyor.

ABD yönetiminin Yemen savaşındaki rolünü sona erdirmesini öngören karar tasarısı, ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından Senatoya, Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jayapal tarafından da Temsilciler Meclisine gönderilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yemen Suudi Arabistan Temsilciler Meclisi Donald Trump

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