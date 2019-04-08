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Trump İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in görevine son veriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 01:51 | Son Güncelleme

WASHINGTON (İHA) ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen’in görevinden ayrılacağı bildirildi.

WASHINGTON (İHA) ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen’in görevinden ayrılacağı bildirildi. ABD Başkan Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada Nielsen’e teşekkür etti.
ABD Başkanı Trump’ın, Gümrük ve Sınırların Korunması Komiseri Kevin McAleenan’ı Nielsen’in yerine getireceği öğrenildi.
Nielsen’in görevinden alınmasının altından göçmenlerle mücadele yasasını yeterince uygulanmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Kasım ayında, Washington Post Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde Trump’ın Nielsen’i kovmayı planladığını yazmıştı.

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