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'Trump için adil ama hızlı yargılama olacak'

25.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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'Trump için adil ama hızlı yargılama olacak'

ABD Senatosu'nda Çoğunluk Lideri Chuck Schumer eski Başkan Donald Trump’ın yargılanmasının adil ama hızlı olacağını belirtti.

ABD Senatosu'nda Çoğunluk Lideri Chuck Schumer New York’ta basın toplantısı düzenledi. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin konuşan Schumer, “Adil bir mahkeme olacak ama hızlı ilerleyecek” dedi. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” ifadesini kullandı. Schumer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti ve Cumhuriyetçiler’in bu konuda Demokratlar’a katılmasını umduğunu vurguladı.

BAZI CUMHURİYETÇİLER DELİLLERE GÖRE OY KULLANACAK

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney de Donald Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını söyledi. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Senato’daki yargılamaya karşı çıkan isimler arasında yer aldı. Öte yandan, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı çıkıyor. Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı ikinci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.

TRUMP'IN YARGILANMASI İÇİN KAÇ OY GEREKLİ?

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanacak. Donald Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Senato’daki 48 Demokrat’la 2 bağımsız üyenin bu yönde oy kullanmasına kesin gözüyle bakılırken, Trump’ın suçlu bulunması için 17 senatörün de suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekecek.

İKİNCİ OYLAMA TRUMP'IN KAMU GÖREVİNDE BULUNMAMASI

Trump suçlu bulunursa, Senato’da bir oylama daha yapılacak. Senato Trump’ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağını oylayacak. Bu oylamada Senato’da yarıdan bir fazlaya yani 51’e ulaşmak yeterli görünüyor. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, Amerikan tarihine hakkında iki kez azil kararı alınan ilk başkan olarak geçmişti.

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