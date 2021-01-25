'Trump için adil ama hızlı yargılama olacak'

ABD Senatosu'nda Çoğunluk Lideri Chuck Schumer New York’ta basın toplantısı düzenledi. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin konuşan Schumer, “Adil bir mahkeme olacak ama hızlı ilerleyecek” dedi. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” ifadesini kullandı. Schumer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti ve Cumhuriyetçiler’in bu konuda Demokratlar’a katılmasını umduğunu vurguladı.

BAZI CUMHURİYETÇİLER DELİLLERE GÖRE OY KULLANACAK

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney de Donald Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını söyledi. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Senato’daki yargılamaya karşı çıkan isimler arasında yer aldı. Öte yandan, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı çıkıyor. Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı ikinci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.