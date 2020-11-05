Trump için ayin düzenledi, konuşurken kendinden geçti!

Dünya ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Başa baş geçen yarışta Joe Biden, Donald Trump'ın önüne geçmiş durumdayken, Trump kanadı oy sayımlarını ve sonuçlarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray yakınlarında dün başlayan protesto gösterileri diğer eyaletlere de yayılırken iki başkan adayının taraftarları arasında gerginlik artıyor.

ABD'de oy sayımı devam ederken Biden yarışta Trump'ın önüne geçti. Donald Trump'ın 'ruhani danışmanı' olarak görev yapan Paula White-Cain'in yaptığı ayin gibi konuşmanın videosu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN AYİN DÜZENLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.