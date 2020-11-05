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Trump için ayin düzenledi, konuşurken kendinden geçti!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

Trump'ın 'ruhani danışmanı' olarak çalışan Paula White-Cain'in ayin gibi konuşmasının videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Dünya ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Başa baş geçen yarışta Joe Biden, Donald Trump'ın önüne geçmiş durumdayken, Trump kanadı oy sayımlarını ve sonuçlarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray yakınlarında dün başlayan protesto gösterileri diğer eyaletlere de yayılırken iki başkan adayının taraftarları arasında gerginlik artıyor.

ABD'de oy sayımı devam ederken Biden yarışta Trump'ın önüne geçti. Donald Trump'ın 'ruhani danışmanı' olarak görev yapan Paula White-Cain'in yaptığı ayin gibi konuşmanın videosu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN AYİN DÜZENLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

Paula Michelle White-Cain bir vaiz, yazar, televizyon uzmanı ve maddi refahın Tanrı'nın lütfunun bir işareti olduğunu varsayan tartışmalı bir dini inanç olan refah teolojisinin temsilcisi olarak tanınıyor. White, Donald Trump'ın yönetiminde Evanjelik danışma kurulu başkanı oldu.

SEÇİMLERDE SON DURUM

Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. ABD Başkanı Başkan Trump'ın Pensilvanya eyaletinde 164 bin oyla önde olduğu açıklanırken, Demokrat eğilimli Philadelphia şehrinde sayılmamış oy pusulalarının bulunduğu ifade edildi.

Diğer yandan sonuçları açıklamaya hazırlanan Georgia’da ise, Trump’ın 28 bin oyla önde olduğu belirtildi. Biden’ın kazandığı duyurulan Arizona eyaletinde ise oy sayımının devam ettiği, Biden’ın 79 bin oyla önde olduğu, ancak Trump’ın da aradaki farkı giderek kapattığı ifade edildi.

TRUMP’TAN 4 EYALET SONUÇLARINA İTİRAZ

ABD'de yapılan seçimlerde oy sayımında sona doğru yaklaşılırken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump kritik Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Trump, Twitter'den yayınladığı mesajda, Kuzey Carolina, Georgia, Wisconsin ve Michigan'da 'seçmenlerin oyunun korunması' için itiraz edeceğini duyurdu.

"SEÇİM SONUÇLARINI DAVA EDEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani yaptığı açıklamada, "Bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebiliriz" dedi.

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