HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump için ikinci azil soruşturması başlıyor

Trump için ikinci azil soruşturması başlıyor

14.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump için ikinci azil soruşturması başlıyor

ABD Temsilciler Meclisi dün geceki oylamayla Başkan Donald Trump için azil soruşturması başlatılmasını kabul etti.

Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil soruşturması başlatılan ilk başkan oldu.ABD Temsilciler Meclisi dün gece yaptığı oylamayla Başkan Donald Trump için ikinci azil soruşturmasının başlatılmasını kabul etti. ABD Senatosu'nda yapılacak davada Trump "ayaklanmaya kışkırtmak" ile suçlanacak. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada öneri Demokrat Partili üyelerin yanı sıra Cumhuriyetçi Partili üyelerin de desteğiyle 232 leyhte ve 197 aleyhte oyla kabul edildi.

Trump hakkında ikinci azil sürecinin başlatılmasına, destekçilerinin geçen hafta Çarşamba günü ABD Kongre binasına yaptığı baskın neden oldu. Olaylar sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dünkü oturum sırasında Trump'ı "ülke için bir tehdit" olarak niteledi. Pelosi Trump'ın "yerli teröristleri" kendisini seçim yenilgisine karşı korumak için kışkırttığını belirtti.

67 senatörün azil yönünde oy kullanması gerekiyor

Trump böylece ABD tarihinde hakkında iki azil soruşturması başlatılan ilk başkan oldu. Trump'ın azli için Senato'daki üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor ancak bu sonuca varılması pek kolay değil. ABD Senatosu'ndaki 100 üyeden 50'si Demokrat Partili. Bu üyelerin tamamının yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın azli yönünde oy vermesi gerekiyor. Bazı Cumhuriyetçi senatörler Trump karşıtı bir pozisyon almış olsa da henüz hiçbiri evet oyu vereceği yönünde bir açıklama yapmadı. Trump hakkında açılan ilk azil soruşturması yaklaşık bir yıl önce başarısız olmuştu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell soruşturma sürecini gelecek hafta Trump'ın görevden ayrılmasından sonra başlatacağını açıkladı. McConnell bu tür bir davanın Joe Biden'ın gelecek hafta Çarşamba günü yapacağı yemin öncesinde başlatmanın zaman darlığı nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. McConnell Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu benim aldığım bir karar değil bu bir olgu" dedi.

Trump eğer suçlu bulunursa eski başkanların faydalandığı emekli maaşı ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak. Ayrıca 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de tekrar yarışma şansı olmayacak.

DW, dpa, Reuters, AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!

Kuzey Işıkları gökyüzünde şölen yarattı!

Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

Çin'de 8 ay sonra ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi

Salgının başlangıç yerinde aylar sonra korkutan gelişme

Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

Trump'ın bir hesabı daha kapatılıyor

Trump haklı çıktı! Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesini kabul etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.