Trump İçin Kritik Gün Perşembe: Bundan Sonra Ne Olacak?

Ancak bu sonuç, başkanlık görevinde kalmasına engel değil. Zira Trump’ın kaderiyle ilgili mahkeme konumunda olan, yani son sözü söyleyecek makam Senato. Araya girecek Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından 2010’nin ilk günlerinde Senato’daki azil yargılamasının başlaması bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu 100 üyeli Senato’daki mevcut tablo, 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat iki de bağımsız üye şeklinde. Azil kararının çıkması için salt değil, üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Yani mevcut yapıya bakıldığında Senato’da Trump’ın azledilmesi ihtimali güç görünüyor.

431 milletvekilinin katılacağı kritik azil oturumunun Perşembe günü boyunca sürmesi bekleniyor. Eğer ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde onaylanırsa Başkan Donald Trump, Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından ülke tarihinde azledilen üçüncü başkan olabilir.

Çarşamba akşamı yerel saatle 19.00’da toplanacak Adalet Komisyonu oturumunun Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor. Burada Demokratlar, Trump’la ilgili resmi azil talebini tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin oyuna sunacak.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Partililer, azil süreci kapsamında önemli bir adım atarak, Başkan Donald Trump’ı resmen görevi suistimal etmek ve Kongre’nin çalışmasını engellemekle suçladı.

Başkan Donald Trump raporun açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada Rusya soruşturmasının bir komplo ve darbe girişimi olduğu iddiasını yineledi.

Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan Horowitz imzalı raporda, FBI’ın Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki ilişkiler konusunda soruşturma başlatmada haklı olduğu belirtiliyordu. Başkan Donald Trump’ın “cadı avı” olarak nitelediği soruşturmayla ilgili Adalet Bakanlığı raporunda, FBI yetkililerinin siyasi güdümle hareket etmediği de vurgulandı.

Adalet Bakanlığı bağımsız başmüfettişi Michael Horowitz, FBI’ın Rusya soruşturmasını haklı gerekçelerle yaptığı yönündeki raporuyla ilgili Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verdi.

Başkan Trump son açıklamasında, bağımsız başmüfettişin, FBI içerisindeki hatalar ve yanlış kararlara da dikkat çeken raporun arkasında duran şu anki FBI Başkanı Christopher Wray’i eleştirdi.

Adalet Bakanı William Barr NBC televizyonuna verdiği söyleşide rapora bir kez daha tepki gösterdi ve FBI'ın Trump'ın 2016 seçim kampanyasına yönelik soruşturmasının temelsiz olduğunu kaydetti. Barr, soruşturmanın sürdüğü üç yıl boyunca FBI’ın kötü niyetle hareket ettiğini savundu.

Başkan Donald Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen Barr’ın son açıklamaları, iyi niyetle görevini yerini getirmek yerine Trump sözcülüğüne soyunduğu yönündeki tartışmayı daha da kızıştırabilir.

Horowitz’in raporunda, FBI'ın 2016'da Rusya ve Trump kampanyası yetkilileri arasındaki bağlantıyı soruşturmak için elinde yeterince gerekçe olduğu ifade ediliyordu. Adalet Bakanı Barr, bağımsız müfettişi, milyonlarca belgeyi inceleyip, 100’e yakın kişiyle görüşerek hazırladığı raporda, delillere ulaşmak için fazla çaba harcamadığını savundu.

