Trump için milyonlarca dolar para harcadı! Elon Musk, kabinede olacak mı?

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri kıyasıya bir yarış içinde geçti. Rakibi Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı oldu. Zafer konuşmasını yapan Trump, tarih yazdıklarını belirterek birçok mesaj verdi ve "ABD'nin altın çağı olacak" dedi.

ABD SEÇİMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM: ELON MUSK

Seçim döneminde en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk oldu. Trump'a desteğini açık olarak gösteren ve Trump kampanyası için 5 Kasım'a kadar bazı Trump destekçilerine 1 milyon dolar ikramiye veren Musk'ın ABD'deki akıbeti merak edildi.

MUSK, KABİNEDE OLACAK MI?

Bazıları Musk'ın Trump'ın kabinesinde yer alacağını belirtirken bazılar da bunun gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Yeni kabine için onlarca isim geçerken Musk'ın bunlar arasında 'bakan' sıfatında olmayacağı öne sürüldü.

DANIŞMANLIK İDDİASI

Trump destekçisi Musk'ın, kabinede bakan olarak yer almasa bile danışman olarak bulunacağı öne sürüldü.

1 GECEDE 26,5 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Trump'ın başkan seçilmesinden sonra dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Trump'a destek veren Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla hisseleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Musk bir gecede 26,5 milyar dolar kazandı.