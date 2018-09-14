Trump için olay sözler: ABD halkını kandırıyor

San Francisco’da gerçekleşen Küresel İklim Eylem Zirvesi’nde okyanuslardaki kirlenmeyle ilgili bir panelde konuşan John Kerry, dünyanın iklim değişimiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktada olduğunu belirterek, “Size bir şey söyleyeyim Başkan (Trump), 100 milyar dolar Paris Anlaşması taahhütlerine yatırılmadan kimse bir yere gitmiyor. ABD’de ve dünyanın herhangi bir yerinde bir kömür fabrikası daha açılmamalı” dedi.

ABD halkının Trump’tan çok daha akıllı olduğunu söyleyen Kerry sözlerine şöyle devam etti: "Bir ekosistem içinde yaşıyoruz ve adımlarımızın sonuçları var, ama sanırım Başkan bunu anlayabilmiş değil. Paris anlaşması her ulusun yerine getirebileceği adımları içeriyordu, Kyoto Protokolü öyle değildi ancak Paris Anlaşması her ulusun yapabileceği bir işti. Ben, Paris Müzakerelerini yönetmek gibi çok önemli bir şerefe nail oldum, bu anlaşma için yaklaşık 700 gün müzakere yapıldı. Bugünlerde mantık ve gerçekler bazen işe yaramıyor gibi, çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Ama ABD halkı bu başkandan çok daha akıllı, bu yüzden de ABD’nin 38 eyaleti sahneye çıktı” diye konuştu.