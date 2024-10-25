Trump için seçmene her gün 1 milyon dolar dağıtacaktı! ABD'de Elon Musk krizi... Putin ile gizli görüşme

Dünyanın gözü ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde. Son anketlerde Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki farkın kapandığı görüldü. Seçimlerin en dikkat çekici yüzlerinden biri ise Trump'a destek veren Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk oldu.

MUSK'TAN SEÇMENE HER GÜN 1 MİLYON DOLAR

Trump'a destek veren Musk, halkı sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlara her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Bu teklif, 5 Kasım'daki seçimlere kadar geçerli olacak.

MUSK İLE PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN 2022 YILINDAN BERİ SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

The Wall Street Journal'ın iddiası ise ABD'de kriz yaratacak gibi duruyor. Gazetenin iddiasına göre Elon Musk ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2022 yılının sonundan bu yana düzenli temaslar oluyor.

GÖRÜŞMELER DOĞRULANDI

Elon Musk ve Putin'in görüşmelerinin içeriği, jeopolitik meseleler, iş ilişkileri ve kişisel konuları kapsıyor. Görüşmelerin birçok mevcut ve eski Avrupalı ile Rus yetkili tarafından doğrulandığı belirtildi. Özellikle Putin’in Musk'tan, Tayvan için Starlink uydu internet hizmetini aktive etmemesini istediği bilgisi dikkat çekiyor.

BU BİLGİ HÜKÜMET İÇİNDE GİZLİ TUTULMUŞ OLABİLİR

Elon Musk'ın, ABD'deki askeri ve istihbarat kurumlarıyla derin bağları olduğu da biliniyor. Bu da Musk'ın ABD'nin önemli uzay programlarına erişimini sağlıyor. Ancak, Musk'ın Putin ile olan ilişkisi, hükümet içinde gizli tutulmuş gibi görünüyor ve birçok Beyaz Saray yetkilisi bu görüşmelerden habersiz. Bu durum, ABD hükümetinin Musk'ın teknolojilerine bağımlılığı nedeniyle bir ikilem içinde olduğunu ortaya koyuyor.

KREMLİN "SADECE 1 KEZ GÖRÜŞTÜLER" DEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Musk ile olan tek iletişimlerinin bir telefon görüşmesi olduğunu belirtirken, Musk kendisinin Putin ile yalnızca bir kez konuştuğunu iddia etti. Ancak, gazetenin iddialarına göre görüşmeler 2022'de de devam etti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Musk, Ukrayna'ya Starlink terminalleri göndererek destek sağladı ancak 2023'te bu yaklaşımı değişti. Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde Starlink'in kullanımı kısıtlandı ve Musk, bu durumun nükleer bir savaşı tetikleyebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.