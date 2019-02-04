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Trump, İçişleri Bakanı adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için halen bu görevi vekaleten yürüten David Bernhardt'ı aday gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için halen bu görevi vekaleten yürüten David Bernhardt'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "David, işe başladığından bu yana harika bir iş çıkardı. Şimdi bakanlığının resmen onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki Bernhardt, 2018 sonunda görevinden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin yerine bakanlık görevine vekaleten getirilmişti.

Senatonun onayına tabi olan Bernhardt, 2006-2009 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştı.

ABD'de İçişleri Bakanlığı, federal arazilerin ve doğal kaynakların büyük kısmının idaresinden ve korunmasından sorumlu bir bakanlık olarak kabinede yer alıyor.

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ABD Donald Trump

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