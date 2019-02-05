Trump, İçişleri Bakanlığına David Bernhardt’ı aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten David Bernhardt’ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay görevinden istifa eden eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin yerine bakanlık görevine vekaleten atanan David Bernhardt’ı aday olarak gösterdi.

Trump sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakan Vekili David Bernhardt’ın, İçişleri Bakanı olarak atanacağını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. David, geldiği günden beri harika bir iş çıkardı ve adaylığının resmen onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

David Bernhardt, eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin Ocak ayında ortaya çıkan skandalları nedeniyle istifa etmesinin ardından Trump tarafından vekaleten göreve atanmıştı.

Trump, İçişleri Bakanı olarak aday gösterdiği David Bernhardt’ın adaylığının oylanması için kısa sürede senatoya göndermesi bekleniyor.

