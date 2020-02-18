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Trump: 'İdlib Konusunda Erdoğan'la Birlikte Çalışıyoruz'

18.02.2020 23:21 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, İdlib konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ve neler yapılabileceği üzerinde birlikte çalıştıklarını söyledi

Trump: 'İdlib Konusunda Erdoğan'la Birlikte Çalışıyoruz'

Başkan Donald Trump, İdlib konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ve neler yapılabileceği üzerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Los Angeles'a hareketinden önce başkent Washington yakınlarındaki Andrews hava üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a bir gazeteci, 15 Şubat'ta Erdoğan'la telefon görüşmesini hatırlatarak, "Türkiye ile Suriye arasında toptan bir savaşın patlak vermesinden endişeli misiniz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptığını belirten Trump, Erdoğan'a saygı duyduğunu, çok iyi bir ilişkilerinin olduğunu kaydetti.

Trump, "Evet kabul ediyorum sert biri ama çok iyi bir ilişkiye sahibiz. Sert insanlarla daha iyi anlaşıyor görünüyorum. Ama şu gerçek ki İdlib konusunda savaşıyor. Binlerce, yüz binlerce kişinin öldürülmesini istemiyor. Bunun hakkında ve diğer bazı sebeplerle beni aradı. Ama İdlib konusunda konuştuk. Neler yapılabileceği üzerinde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Aynı gazetecinin "çözüm nedir?" sorusu üzerine Trump, bu sorunu çözmenin çok zor olduğuna işaret ederek, "Çok fazla savaş dönüyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyorum" ifadesini kullandı.

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