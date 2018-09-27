Trump İdlib saldırısını durdurduğunu iddia etti

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları ise Suriye’nin siyasi geleceğini görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’ta bulunan dünya liderlerinin en önemli gündem maddelerinden biri de İdlib oldu. Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları Suriye’nin siyasi geleceğini görüşürken Batılı ülkeler de İdlib ile ilgili istişarelerde bulundu. BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşları Cevad Zarif, İdlib konusunda görüştüler.

Lavrov görüşmenin “iyi” geçtiğini söylemekle yetinirken, Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede isyancıların Suriye’deki son kalesi İdlib'in ve "gerçek anlamda sürdürülebilir bir siyasi çözüm sürecinin başlatılması yönündeki umutların" ele alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım" dedi. ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin de Suriye’de atılacak bir sonraki adımı tartıştıkları bildirildi.