Trump: ‘İdlib’de Katliam Olursa Amerika Çok Kızacak’

Başkan Donald Trump, İdlib’de bir katliam olması halinde Amerika’nın “çok öfkeleneceğini” söyledi.

Kuveyt emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Caber el Sabah’la Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında gazetecilere konuşan Trump, Suriye hükümetinin Rusya’nın desteğiyle muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e başlatması beklenen operasyonla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Trump, “Dünyanın gözü orada. Bir katliam olamaz. Eğer katliam olursa dünya çok çok öfkelenecek. ABD de çok öfkelenecek” dedi. Başkan Trump, “Bunun olmasına izin vermeyecek misiniz?” sorusunu, “Bunu çok yakından takip ediyorum” diye yanıtladı.

Trump, gazeteci-yazar Bob Woodward’ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer alan iddialarla ilgili soruları da yanıtladı. Kitapta Suriye’de geçtiğimiz yıl düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından, Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat için Savunma Bakanı Mattis’e “Öldürelim” dediği iddia edilmişti. Trump o iddiayı yalanladı. Olası bir suikastın “gündeme bile gelmediğini” vurgulayan Trump, “Böyle bir şey üzerinde kafa bile yorulmadı” ifadesini kullanırken, Woodward’ın kitabı için yine “kurgu” dedi.

