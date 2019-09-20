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Trump: ‘İhbarı Yapan Kişi Partizan’ 

20.09.2019 19:05 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, bir yabancı lidere söylediği öne sürülen sözlerin şikayet konusu olmasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump, ihbarı yapan istihbarat çevresinden kimliği belirsiz kişiyi “partizan” olmakla suçladı ve yabancı liderlerle diyaloglarının “usulüne tamamen uygun olduğunu” savundu.

Trump: ‘İhbarı Yapan Kişi Partizan’ 

Başkan Donald Trump, bir yabancı lidere söylediği iddia edilen sözlerin şikayet konusu olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, ihbarı yapan istihbarat çevresinden kimliği belirsiz kişiyi “partizan” olmakla suçladı ve yabancı liderlerle girdiği diyalogların “usulüne tamamen uygun olduğunu” savundu.

Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yapan Trump, gelişmeyi “yeni bir siyasi korsanlık işi” olarak niteledi. Başkan Trump, şikayeti yapan kişinin kimliğini ya da iddialarının ayrıntısını bilmediğini ancak yabancı liderlerle hiçbir görüşmesinin gizli saklı olmadığını belirtti.

Hükümetin istihbarat izleme dairesi, istihbarat camiası içindeki kimliği belirsiz birkişi tarafından 12 Ağustos tarihli şikayeti “acil ve ciddi” olarak nitelendirmiş, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğini kaydetmişti.

Ancak bu karar yönetim tarafından engellendi. Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Joseph Maguire Adalet Bakanlığı’yla konuyu istişare ettikten sonra şikayetin Kongre tarafından görülmesine izin vermedi.

Washington Post ve New York Times gazetelerine göre, ihbarı yapan kişinin iddialarının bir kısmı Ukrayna’yla ilgili görünüyor.

Bugün konuyla ilgili yeni Twitter mesajları da paylaşan Trump, Ukrayna ya da herhangi bir ülkeye atıf yapmadı ancak “yanlış söylenen hiçbir şey olmadığını, gayet güzel ve saygılı bir diyalog geçtiğini” yazdı.

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