Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’

Başkan Trump ABD’de 20 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, bugüne kadar kullandığı söylemin nefret suçlarını körüklediği eleştirileri arasında konuştu. Silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Trump “Ulus olarak ırkçılık ve beyaz ırkın üstünlüğünün savunulmasını kınamalıyız” dedi. Başkan Trump Texas ve Ohio’daki silahlı saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Duygusal bir konuşma yapan Trump silahlı saldırıları ABD ulusuna, toplumuna ve insanlığa karşı işlenen suçlar olarak niteledi. Polise ve silahlı saldırıların düzenlendiği eyelet ve şehirlerin valilieri ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Texas’ın El Paso kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında alışverişe gelen Meksikalılar da vardı. Trump Meksika Devlet Başkanı’na da başsağlığı dileklerini iletti. Trump Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, göçmen karşıtı ifadelerinin nefret suçlarındaki artışta etkisi olduğu yönündeki suçlamalara doğrudan cevap vermedi. Ancak "Bu kötü ideolojiler yenilgiye uğratılmalı. Nefretin Amerika'da yeri yoktur. Nefret zihni çarpıtır, kalbi tahrip eder, ruhu parçalar" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump “Ulus olarak ıırkçılık, beyaz ırkın üstünlüğünün savunulmasını ve bağnazlığı kınamalıyız. Nefretin ABD’de yeri yoktur. Bu cinayetleri gerçekleşmeden engellemeliyiz” dedi. “Sosyal medyanın riskleri görmezden gelinemez” El Paso'daki saldırının 21 yaşındaki zanlısı saldırı öncesinde, daha çok radikal kişiler tarafından kullanılan 8chan adlı sosyal medya platformunda 4 sayfalık bir manifesto yayınlamış, zanlı kendisi tarafından yazıldığı düşünülen metinde El Paso saldırısı için “Texas’ın Latinler tarafından işgaline cevap” ifadesini kullanmıştı. Saldırgan geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan 51 kişinin öldüğü saldırıya da desteğini ifade etmişti. Saldırganların sosyal medya kullanımına dikkat çeken Trump “İnternet bu radikalleşmiş dengesiz zihinler için tehlikeli bir platform sağlıyor. Sosyal medya ve internetin riskleri görmezden gelinemez ve gelinmeyecektir” sözleriyle sosyal medya şirketlerine benzer saldırıların düzenlenmeden önce engellenmesi konusundaki çabalara destek istedi.

FBI’ya nefret suçları ve yurtiçi terör saldırılarının önlenmesi talimatını verdiğini belirten Trump geçtiğimiz yıl Florida eyaletinin Parkland bölgesindeki silahlı saldırıya atıfta bulunarak o saldırı öncesinde çok sayıda işaretin olduğunu ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Saldırılar gerçekleşmeden önceki işaretlerin iyi değerlendirilip saldırıların önlenmesi amacıyla yasa çıkarılması çağrısında bulundu. “Tetiği çeken tabanca değil akıl hastalıkları ve nefret” “Şiddetin yüceltilmesine son vermeliyiz. Buna bilgisayar oyunları da dahil” diyen Trump kültürel değişimin zor olduğunu belirtti. Trump basın toplantısında “Akıl hastalıkları ve nefret tetiği çekiyor, tabancanın kendisi değil” ifadelerini kullandı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’ye bireysel silahlanma konusunda birlikte çalışma çağrısı yapan Trump kitlesel katliam gerçekleştiren zanlılar için idam cezasının gecikmeden uygulanması gerektiğini savundu. ABD Başkanı Trump Texas ve Ohio’daki saldırıların ardından Kongre üyelerine bireysel silahlanma konusunda silah alacak kişilerin güvenlik soruşturmasından geçmesini öngören yeni yasa geçirmeleri çağrısında bulundu. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda söz konusu tasarının göçmen tasarısıyla da birleştirilebileceğini savunmuş, Trump “Bu iki trajik olaydan HARİKA bir şey olmasa bile iyi bir şey çıkarmalıyız” diye yazmıştı.