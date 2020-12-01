Trump İkinci Tur Senato Seçimlerinin Yapılacağı Georgia'ya Gidiyor

Başkan Donald Trump, 5 Ocak'taki ikinci tur senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler'a destek vermek amacıyla Cumartesi günü Georgia eyaletine gidiyor. Ancak bazı Cumhuriyetçi Partililer, 3 Kasım başkanlık seçimi sonucunu kabul etmemekte direnen Başkan Donald Trump'ın bu ziyaretinin adaylara yarardan çok zarar getirebileceği endişesini dile getiriyor. Georgia'da yapılacak ikinci tur oylama, Senato'yu hangi partinin kontrol edeceğinin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Cumhuriyetçi Partililer, Başkan Trump’ın, Georgia eyaleti dahil olmak üzere seçmenleri en çok hareketlendiren ve sandık başına gitmelerinde büyük rol oynayan unsur olduğunu kabul ediyor. Ancak kimi Cumhuriyetçiler, Trump'ın Georgia ziyareti sırasında Senato adayları Perdue ve Loeffler'a destek vermekten çok başkanlık seçimi sonucuna odaklanmasının iki Senato adayının kazanma şansını azaltabileceği, hatta bazı seçmenleri sandık başına gitmekten caydıracağı görüşünde.

Trump'ın Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Partili idarecilerine ve eyaletin seçim sistemine yönelik eleştirileri ise Başkan'ın Perdue ve Loeffler'a kamuoyu önünde yönelttiği övgülerin etkisini azalttığı düşünülüyor. Bazı Cumhuriyetçiler tepkili Cumhuriyetçi Parti bağışçısı, yatırımcı Dan Eberhart, “Başkan Trump'ın başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin görüşlerinin Cumhuriyetçi Parti kimliğine zarar verdiğini, Trump'ın Cumhuriyetçiler'in Senato'daki üstünlüğünü koruma ihtiyacına odaklanmak yerine centilmenlik dışı davranışlar sergilediğini” söyledi. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'da çoğunluğu elde etmesi için bir sandalyeye daha ihtiyacı var. Demokrat Parti'nin ise Senato'da 50 Cumhuriyetçi üyeye karşı 50 sandalyelik dengeyi tutturabilmesi için Georgia'daki Senato adaylarından John Ossoff'un David Perdue'yu, Raphael Warnock'un ise Kelly Loeffler'ı mağlup etmesi gerekiyor. Bu durumda Senato'nun başkanı sayılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşitliği bozan oyu kullanma hakkında sahip oluyor.

Başkan Trump, Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Valisi Brian Kemp'e Pazartesi günü eleştiri dolu sözlerle yüklendi. Trump, Kemp'i, Georgia Eyalet Sekreteri Cumhuriyetçi Partili Brad Raffensperger'ın Biden'ın Georgia'daki zaferini tescillemesini veto etmemekle suçladı. Trump, Pazar günü Fox Haber kanalında, 2018'de Kemp'i Georgia eyalet valiliği için desteklediği için "utanç duyduğunu" da söyledi. Kemp'in makamından yapılan açıklamada, Georgia eyaleti yasaları uyarınca valinin seçim sonuçlarını değiştirme yetkisi olmadığı vurgulandı. Trump’ın etkisine ilişkin senaryolar Cumhuriyetçi Partililer'e göre Trump'ın seçim sistemine yönelik saldırılarının üç olumsuz etkisi olabilir. Bazı Cumhuriyetçi Partili seçmenler, Trump'ın seçim sisteminin usulsüzlüklere açık olduğu şeklindeki iddialarını kabullenmesi durumunda tekrar sandık başına gitmekten cayabilir. Ya da partiden çok Trump'a sadık olan bazı seçmenler, Trump'ın hedef almaya devam ettiği parti yapısına duydukları öfke nedeniyle ikinci tur senato seçimlerinde oy kullanmamayı tercih edebilir.

Biden'ın Georgia eyaletini kazanmasında katkısı olan ılımlı Cumhuriyetçi seçmenler, ikinci tur Senato seçiminin Trump'ın başkanlığıyla ilgili bir başka referanduma dönüşmesi durumundaysa partiden daha da uzaklaşabilir. Bazı Cumhuriyetçiler’den tam destek Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın kıdemli danışmanlarından Josh Holmes, Cumhuriyetçiler'in "Senato yarışında isteksizlik olduğuna ilişkin herhangi bir kanıta rastlamadıklarını" söyledi. Cumhuriyetçi Partili danışman Brian Robinson ise Trump'ın

"kendisine coşkuyla bağlı olan" Cumhuriyetçi tabanı için nelerin tehlikede olduğuna ilişkin "ileriye yönelik güçlü" bir mesaj vermesi gerektiğini söylüyor.

Robinson, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti için yapabileceği en iyi şeyin

"Senato'da siyasi mirasını yansıtacak bir Cumhuriyetçi çoğunluk elde etmenin önemi hakkında konuşmak ve Cumhuriyetçiler'in destek verdiği politikalarının Demokratlar tarafından geri çevrilmemesini sağlamak" olduğu görüşünde. Cumhuriyetçi Partili eski Temsilciler Meclisi üyesi Jack Kingston ise Trump'ın Cumhuriyetçi Georgia senatörleri Perdue ve Loeffler'ı yeniden seçtirmeyi başarmanın öneminin farkında olduğunu ve seçmen tabanının ilgi ve dikkatini canlı tutmayı sağladığını söylüyor. Robinson'a göre Cumhuriyetçiler kadar Demokratlar'ın da Biden için sandık başına giden çok sayıda seçmeni Georgia'da ikinci tur senato seçimleri için de yeniden hareketlendirmek gibi bir sorunu olabilir.