WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresinin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı.

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi senatörlerle öğle yemeğine katılan Trump daha sonra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ve ABD hükümetinin bu sebeple kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar ve inşası için gerekli 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkan Demokratları eleştiren Trump, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" öne sürdü.

- Schumer ve Pelosi ile görüşmesini "zaman kaybı" olarak niteledi

Trump, Kongredeki görüşmenin ardından, 20 gündür kapalı olan hükümetin açılmasını müzakere etmek için ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Müzakereye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Az önce Chuck ve Nancy ile zaman kaybı bir görüşmeden çıktım. (Hükümeti) Çabucak açarsam 30 gün içinde ne olacağını ve duvar ya da çelik bariyer inşasını öngören sınır güvenliğini onaylayıp onaylamayacaklarını sordum. Nancy 'hayır' dedi. 'Güle güle' dedim, başka yolu yok!" ifadelerini kullandı.