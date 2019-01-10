HABER

Trump ile ABD'li Demokratlar arasındaki "duvar kavgası" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 03:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kongrenin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetinin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı - Trump, Demokratları eleştirerek, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" ileri sürdü - ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer: - "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır ve yanlıştır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresinin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı.

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi senatörlerle öğle yemeğine katılan Trump daha sonra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ve ABD hükümetinin bu sebeple kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar ve inşası için gerekli 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkan Demokratları eleştiren Trump, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" öne sürdü.

- Schumer ve Pelosi ile görüşmesini "zaman kaybı" olarak niteledi

Trump, Kongredeki görüşmenin ardından, 20 gündür kapalı olan hükümetin açılmasını müzakere etmek için ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Müzakereye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Az önce Chuck ve Nancy ile zaman kaybı bir görüşmeden çıktım. (Hükümeti) Çabucak açarsam 30 gün içinde ne olacağını ve duvar ya da çelik bariyer inşasını öngören sınır güvenliğini onaylayıp onaylamayacaklarını sordum. Nancy 'hayır' dedi. 'Güle güle' dedim, başka yolu yok!" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray önünde açıklama yapan Demokrat lider Schumer ise Trump'ın kendilerinden istediğini alamadığı için toplantıyı terk ettiğini belirterek, "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır ve yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Pelosi, Trump'ı "ABD'nin huysuz başkanı" olarak tanımlayarak, "(Trump) Toplantıyı mahvetti. Demokrasi bu şekilde işlemiyor." görüşünü dile getirdi.

- Trump'tan Kaliforniya'ya yardımları kesme tehdidi

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin temsil ettiği Kaliforniya'da çıkan ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan yangınlar için orman yönetimini suçlayarak, bu eyalete yapılan para yardımını kesmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Trump bu konuya ilişkin olarak da Twitter'dan, "Düzgün bir orman yönetimi ile asla olmayacak orman yangınları için milyarlarca dolar para gönderdik. Davranışlarına çeki düzen vermedikleri sürece, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansına (FEMA) bir daha para göndermemelerini emrettim. Hayatlar ve para adına utanç verici bir durum!" mesajını paylaştı.

- Kriz devam ediyor

Başkanlık seçim kampanyasından beri ülkeye gelen yasa dışı göçmenleri hedef alan Trump, ABD-Meksika sınırına duvar öreceğine söz vermiş ve maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmişti. Buna karşın dönemin Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında Trump'ın, Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, Demokrat siyasetçiler Schumer ve Pelosi'yi ABD'nin güvenliğini göz ardı etmekle suçlamış, duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söylemişti.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!
Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ABD federal hükümetinin kapanması ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ABD-Meksika duvarı Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Jandarma komutanına gözaltı!

Jandarma komutanına gözaltı!

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı bakış! Yaşlı kadın evini yanışını gözyaşları içinde izledi!

En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

İzleri fark eder etmez polisi aradı! Ekipler her yerde onu arıyor!

İzleri fark eder etmez polisi aradı! Her yerde aranıyor!

Feci kaza! 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.