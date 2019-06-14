HABER

Trump ile Abe'nin gündeminde ana konu İran

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasındaki telefon görüşmesinde Abe'nin İran ziyareti ve Umman Körfezi'nde iki tankerin vurulması ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, Abe'nin Tahran'a yaptığı son ziyaret ile Umman Körfezi'nde vurulan biri Japonya'ya ait iki tankerle ilgili konuları görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, Başbakan Abe'nin İran'a yaptığı son ziyaret ve Umman Körfezinde vurulan iki tanker etrafındaki gelişmeler de dahil ikili ilişkileri ele aldılar. Başkan Trump, İran'la iletişim kurma anlamındaki çabaları dolayısıyla Başbakan Abe'ye teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde ABD-Japonya ikili ticari ilişkilerinin de konuşulduğu kaydedildi.

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Tahran'da dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldıYenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı
Beytüşşebap’ta jandarmanın 180’inci yıl dönümü kutlandıBeytüşşebap’ta jandarmanın 180’inci yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Japonya Şinzo Abe

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.