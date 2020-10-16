Trump ile Biden kozlarını uzaktan paylaştı

ABD başkanlık seçimlerinde yarışan Donald Trump ve Joe Biden ikinci televizyon düellosu iptal edilince birbirine rakip televizyon kanallarında canlı yayına çıktı. Trump Miami'de NBC televizyonunun, Biden ise Philadelphia'da ABC'nin sorularını yanıtladı. Her iki adaya salondaki seyirciler tarafından da soru yöneltildi.

Koronavirüs pandemisi

Koronavirüse yakalanması üzerine maske takmakla ilgili görüşünün değişip değişmediği sorusuna Trump fikrinin değişmediği yanıtını verdi. Maske takmayı desteklediğini söyleyen Trump maske takanların yüzde 85'inin virüse yakalandığını ileri sürdü.

Biden ise ABD Başkanı'nın pandemi karşısında izlediği politikaları eleştirdi. ABD'de 210 binden fazla kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiğini söyleyen Biden "Peki o ne yaptı? Hiç” diye konuştu. Biden "Hala maske takmıyor” diye konuştu. Biden kendisinin Trump'ın dört yıllık yönetimi sırasında bölünmüş ülkeyi birleştirmeye aday olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre Trump'ın kişisel borcu 421 milyon doları buluyor. NBC televizyonunda Trump'a bu haberin doğru olup olmadığı soruldu. Trump sayıyı doğrular gibi görünerek miktarın kendi net kârınının "küçük bir yüzdesi” olduğunu belirtti.