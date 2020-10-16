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Trump ile Biden kozlarını uzaktan paylaştı

16.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimlerinde yarışan Trump ve Biden farklı kanallarda eş zamanlı olarak canlı yayına çıktı.

ABD başkanlık seçimlerinde yarışan Donald Trump ve Joe Biden ikinci televizyon düellosu iptal edilince birbirine rakip televizyon kanallarında canlı yayına çıktı. Trump Miami'de NBC televizyonunun, Biden ise Philadelphia'da ABC'nin sorularını yanıtladı. Her iki adaya salondaki seyirciler tarafından da soru yöneltildi.

Koronavirüs pandemisi

Koronavirüse yakalanması üzerine maske takmakla ilgili görüşünün değişip değişmediği sorusuna Trump fikrinin değişmediği yanıtını verdi. Maske takmayı desteklediğini söyleyen Trump maske takanların yüzde 85'inin virüse yakalandığını ileri sürdü.

Biden ise ABD Başkanı'nın pandemi karşısında izlediği politikaları eleştirdi. ABD'de 210 binden fazla kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiğini söyleyen Biden "Peki o ne yaptı? Hiç” diye konuştu. Biden "Hala maske takmıyor” diye konuştu. Biden kendisinin Trump'ın dört yıllık yönetimi sırasında bölünmüş ülkeyi birleştirmeye aday olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre Trump'ın kişisel borcu 421 milyon doları buluyor. NBC televizyonunda Trump'a bu haberin doğru olup olmadığı soruldu. Trump sayıyı doğrular gibi görünerek miktarın kendi net kârınının "küçük bir yüzdesi” olduğunu belirtti.

QAnon teorisi

Trump’a ayrıca yayın sırasında QAnon komplo teorisini savunan aşırı sağcı gruplarla ilgili de soru yöneltildi. "QAnon hakkında hiçbir şey bilmiyorum” diyen Trump “Bununla ilgili tek duyduğum çok güçlü bir biçimde pedofiliye karşı oldukları ve bununla da hemfikirim” diye konuştu. QAnon teorisi dünya çapında organize olmuş pedofili ve satanist bir grubun çocukları kaçırma şebekesi oluşturduğunu ileri sürüyor. Teori Demokrat Partili siyasetçilerin çocukların kanından elde edilen hormonlarla kendilerini tedavi ettirdiğine ve ABD devleti içinde Trump'ı devirmek için komplo kurulduğunu savunuyor. ABD'de QAnon teorisine inanan çok sayıda insan bulunuyor.

Yüksek Mahkeme tartışması

Biden'a ise Demokratların kasım ayındaki seçimlerde Beyaz Saray'ın yanı sıra Senato'da da çoğunluğu elde etmeleri halinde Yüksek Mahkeme'ye yeni yargıçlar atayıp atamayacağı soruldu.

9 üyeli Yüksek Mahkeme'de çoğunluk muhafazakar yargıçlardan oluşuyor. Ancak ABD anayasası mahkemenin üye sayısına bir sınırlama koymuyor. Dolayısıyla ABD Kongresi Başkan'ın onayladığı bir yasa değişikliğiyle mahkemedeki yargıç sayısını artırabiliyor. Trump'ın en son Amy Coney Barrett’i aday göstermesiyle mahkemedeki muhafazakar yargıçların sayısı 6'ya çıkacak, liberal yargıçların sayısı ise 3'te kalacak.

Biden mahkemedeki yargıç sayısını artırma fikrinin "taraftarı olmadığını” söyledi. Ancak Demokrat aday, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump'ın aday gösterdiği Barrett'i Senato'da oylatmaları halinde planı destekleyebileceğini de belirtti. Biden konuyla ilgili pozisyonunu seçimden önce netleştireceğini söyledi.

Trump ile Biden arasında ikinci ve son televizyon düellosunun seçimlerden 22 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor.

AP, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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