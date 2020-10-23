HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ile Biden seçimler öncesi son kez kapıştı

Trump ile Biden seçimler öncesi son kez kapıştı

23.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden başkanlık seçimleri öncesi son kozlarını canlı yayında paylaştı.

Trump ile Biden seçimler öncesi son kez kapıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden seçimlere iki haftadan az bir süre kala canlı yayında ikinci ve son kez kozlarını paylaştı. Tartışmada koronavirüs pandemisi, Kuzey Kore ile ilişkiler, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, göç politikaları, ırkçılık, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiler gibi çeşitli konular ele alındı. Tennessee eyaleti, Nashville kentinde düzenlenen ve NBC televizyonundan canlı yayınlanan münazarayı gazeteci Kristen Welker yönetti.

Koronavirüs pandemisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Trump’ın korona kriziyle mücadelede izlediği politikaları eleştirdi. "Bunca ölümden sorumlu olan bir kişinin ABD Başkanı olarak kalmaması gerekir" diyen Biden "Karanlık bir kışa girmek üzereyiz ve onun net bir planı yok" ifadelerini kullandı.

Trump ise kendi hükümetinin çalışmalarını överek salgının sona ermesine çok yakın olunduğunu savundu. "Karanlık bir kış mı olacağını bilmiyorum. Ülkemizi açık tutuyoruz. Bu hastalığı öğrendik, çalıştık ve anladık" diyen Trump "(Virüsün) buraya gelmesi benim suçum değil, Çin’in suçu" dedi. "Halkımızı kapatamayız" diyen Trump virüs nedeniyle kısıtlamaların artması halinde birçok insanın işlerini kaybedeceğini ve intihar sayılarının artacağını ileri sürdü.

Biden ise halkı kapatmak değil pandemiyi sona erdirmek istediğini söyledi. Demokrat partili aday, "Pandemi doğru yönetilseydi Covid-19'a yakalanan birçok Amerikalı bugün hayatta olacaktı" dedi.

Sağlık politikaları

Adaylar ülkedeki sağlık hizmetlerinin geleceği konusunda da birbirlerine yüklendi. Trump rakibinin "sosyalist" bir sağlık sistemi yaratmak istediğini ileri sürdü. Kendisinin ise eski ABD Başkanı Barack Obama’nın hayata geçirdiği ve "Obamacare" olarak adlandırılan sağlık sistemini kaldırmak ve yenisini kurmak istediğini belirtti. "Halk ekonomik olarak karşılanabilir bir sağlık hizmetini hak ediyor, nokta” diyen Biden bunun sosyalizmle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kuzey Kore ile ilişkiler

ABD'nin dış politikası başlığında Kuzey Kore ile ilişkiler gündeme geldi. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iyi ilişkileri tartışıldı. Kuzey Kore ile bir savaşı önlediğini savunan Trump diyalog siyaseti izlememesi halinde savaşın yaşanacağını ve "milyonlarca insanın" öleceğini savundu. Trump kendinden önceki Obama ve Biden yönetiminin Kuzey Kore konusunda hatalı davrandığını söyledi.

Biden ise Trump'ı Kuzey Kore’yi "meşrulaştırmakla" suçladı. "İyi arkadaşından (Kim Jong Un) bahsetti, oysa o bir serseri" diyen Biden "Kuzey Kore ABD topraklarını vuracak bir füze fırlatma konusunda daha kabiliyetli hale gelmişken (Trump bize) nasıl daha iyi hale geldiğimizi anlatıyor" ifadelerini kullandı. Biden durumu İkinci Dünya Savaşı öncesi ile kıyaslayarak "Hitler ile de Avrupa'yı işgal etmeden önce iyi bir ilişkimiz vardı" dedi.

Yenilenebilir enerjiler

İklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiler konusunda Trump Biden'a "Petrol sanayiini kapatacak mısın?" sorusunu yöneltti. Biden soruya "Evet petrol sanayiinden geçişi sağlayacağım. Çünkü petrol endüstrisi kirlilik yaratıyor" yanıtını verdi. Trump da petrol endüstrisinin güçlü olduğu eyaletlerdeki seçmenlere "Bunu aklınızda tutar mısınız, Texas? Bunu aklınızda tutar mısınız Pennsylvania?" diye seslendi.

Irkçılık

ABD'de yapısal olarak hala ırkçılığın sürmekte olduğunu ve tam bir eşitliğin hâlâ hâkim olmadığını söyleyen Biden "(Trump) her bir ırkçı ateşe benzin döküyor" dedi. Trump ise Abraham Lincoln istisna olmak üzere kendinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar Afroamerikalılar ve siyahların yararına işler yaptığını söyledi. "Ceza yargılamasında reform yasası ve cezaevi reformu" yaptığını, "fırsat alanları" yarattığını ve "siyah üniversitelerine özen gösterdiğini" belirtti. "Bu odadaki en az ırkçı olan kişi benim" diyen Trump siyahlara yönelik polis şiddetini üzüntü verici münferit olaylar olarak niteledi.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde düzenlenecek. Şimdiye kadar 48 milyondan fazla ABD vatandaşının mektupla oylarını kullandığı belirtiliyor.

rtr,dpa,AFP/EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Canlı yayında ağır suçlamalarCanlı yayında ağır suçlamalar
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
Trump ve Biden ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaştı
Canlı yayında ağır suçlamalar
İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu
İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü
Kilisede dehşet! 18 kişi hayatını kaybetti
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
Macron, Sarkisyan ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.