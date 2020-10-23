Trump ile Biden seçimler öncesi son kez kapıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden seçimlere iki haftadan az bir süre kala canlı yayında ikinci ve son kez kozlarını paylaştı. Tartışmada koronavirüs pandemisi, Kuzey Kore ile ilişkiler, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, göç politikaları, ırkçılık, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiler gibi çeşitli konular ele alındı. Tennessee eyaleti, Nashville kentinde düzenlenen ve NBC televizyonundan canlı yayınlanan münazarayı gazeteci Kristen Welker yönetti.

Koronavirüs pandemisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Trump’ın korona kriziyle mücadelede izlediği politikaları eleştirdi. "Bunca ölümden sorumlu olan bir kişinin ABD Başkanı olarak kalmaması gerekir" diyen Biden "Karanlık bir kışa girmek üzereyiz ve onun net bir planı yok" ifadelerini kullandı.

Trump ise kendi hükümetinin çalışmalarını överek salgının sona ermesine çok yakın olunduğunu savundu. "Karanlık bir kış mı olacağını bilmiyorum. Ülkemizi açık tutuyoruz. Bu hastalığı öğrendik, çalıştık ve anladık" diyen Trump "(Virüsün) buraya gelmesi benim suçum değil, Çin’in suçu" dedi. "Halkımızı kapatamayız" diyen Trump virüs nedeniyle kısıtlamaların artması halinde birçok insanın işlerini kaybedeceğini ve intihar sayılarının artacağını ileri sürdü.