Trump ile Biden ülke içi şiddet konusunda birbirlerini suçladı

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin polis tarafından 7 el ateşle vurulmasının ardından yaşanan olaylardan Demokratları ve Biden'ı sorumlu tuttu.

Demokratların yönetimindeki tüm şehirlerde suç oranlarının arttığını savunan Trump, "Joe Biden ve Kamala Harris açıklamalarıyla radikal sol örgütlere ve Antifa gibi yapılara cesaret veriyor ve onlar da bu olayları çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Biden'ın bugünkü açıklamalarında "iç terör örgütü" olarak nitelendirdiği Antifa'dan hiç bahsetmemesini de eleştirdi.

Kendisinin başkan olarak düzeni sağlamakla sorumlu olduğunu ifade eden Trump, Demokratların radikal sol örgütleri hiçbir zaman kınamadığını, bunun da Kensoha'daki gibi olaylara zemin hazırladığını savundu.

Trump ayrıca, Kenosha'da iki kişinin ölümüne neden olan beyaz bir Amerikalıyı neden kınamadığı şeklindeki bir soruya, "Muhtemelen o kişi çok zor durumdaydı, ona saldırdılar, belki de öldürülecekti." sözleriyle Kyle Rittenhouse adlı zanlıyı savundu.