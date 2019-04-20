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Trump ile Hafter telefon görüşmesi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik saldırı gerçekleştiren General Halife Hafter ile telefonda görüştü.ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkent Trablus’a yönelik saldırı gerçekleştiren General Halife Hafter ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terörle mücadele taahhüdünün vurgulandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik saldırı gerçekleştiren General Halife Hafter ile telefonda görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkent Trablus’a yönelik saldırı gerçekleştiren General Halife Hafter ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terörle mücadele taahhüdünün vurgulandığı belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump ve Hafter’in, 15 Nisan’da "terörizme karşı süregelen çabaları ve Libya’nın barış ve istikrara kavuşma ihtiyacını" konuştukları bildirildi.
ABD Başkanı Trump’ın, Hafter’in terörle mücadelede ve Libya’nın petrol kaynaklarını güvence altına almasında önemli bir rol oynadığını söylediği belirtildi. Telefon görüşmelerinde ikilinin, Libya’nın demokratik ve istikrarlı bir siyasi sisteme geçişi için ortak bir vizyonundan bahsettikleri bildirildi.
Beyaz Saray, pazartesi günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinin geç açıklanmasının nedenini belirtmedi.

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