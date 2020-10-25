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  4. Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır toplantılara katılmıyor'

Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır toplantılara katılmıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump’ın aylardır toplantılara katılmadığını söyledi.

Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır toplantılara katılmıyor'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.

Fauci aynı zamanda Trump’tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.

DHA

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