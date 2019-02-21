Berberden ilginç kampanya! O iki lidere benzemek bedava

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşeceğini duyurmasının ardından, düzenlenecek zirve ülkenin gündemine oturdu.

Vietnam'da gerçekleşecek zirve öncesinde bir berber, Trump ve Kim modeli saç kesimini ücretsiz yapacağını açıkladı.

Vietnamlı bir berber ise, saçlarını Donald Trump veya Kim Jong-un modeli kestirmek isteyen müşterilerinden ücret almayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasından 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.



