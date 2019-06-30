WASHINGTON (AA) - Güney Kore'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, hem kendisinin hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" görüşmeyi istediğini ve son detaylar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı.

Attıkları adımlarla Güney Kore'yi çok daha güvenli bir ülke haline getirdiklerini savunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile de iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme önerisiyle ilgili bir soru üzerine, "Onların da buluşmayı istediğini anlıyorum. Hala detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bana Kim Jong-un'un da görüşmeyi istediği söylendi. Ne olacağını göreceğiz; ben istiyorum, o da (görüşmeyi) çok istiyor." yanıtını verdi.

- "Dönüm noktası olur"

Muhtemel görüşmenin çok kısa olacağının farkında olduğunu kaydeden Trump, "Kısa olacak fakat bir el sıkışma çok şey demektir. Bu, Kore Yarımadasında barış süreci için büyük bir dönüm noktası olur." değerlendirmesini yaptı.