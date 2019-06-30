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Trump ile Kim "silahsızlandırılmış bölge"de görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Trump, Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu

PANMUNJOM (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu.

İki lider "silahsızlandırılmış bölge"de el sıkışırken, Trump sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

Kim Jong-un, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Donald Trump da sınırın Kuzey Kore tarafına ayak basan ilk ABD başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kim ile dostluklarını övdü.

Liderler daha önce Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti. G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kuzey Kore

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