Trump ile Modi Japonya'da görüştü

Dün Twitter hesabından Hindistan ile ilgili paylaşım yapan Trump, "Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez." açıklaması yapmıştı.

Gokhale, "İran konusundaki istikrarsızlık, bizi sadece enerji ihtiyaçları açısından değil, aynı zamanda Körfez bölgesindeki 8 milyon Hindistan diasporasını ve ekonomik çıkarlarımızı etkiler." yorumunda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale, iki liderin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ticaret bakanlarının erken bir tarihte buluşacağını, iki ülke arasındaki ticari sorunları çözmeye çalışacaklarını kaydetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, iki liderin görüşmesinde, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim, 5G iletişim teknolojisi, savunma, ticari ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

- Hindistan İran petrolünün en büyük alıcılarındı

Haberlere göre, ABD yaptırımlarına uygun olarak İran'dan petrol alımını durduran Hindistan, enerji kaynaklarının güvenliğinden endişe duyuyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki gün önce, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, küresel enerji kaynaklarının istikrarlı, öngörülebilir ve uygun fiyatlarda kalması gerektiğini söylemişti.

Hindistan enerji ihtiyacının yüzde 85'ini Körfez ülkelerinden tedarik ediyor. Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkeleri arasında Çin ve ABD'nin ardından üçüncü sırada bulunan Hindistan, 2018-2019 yılında 23,5 milyon ton ham petrol ithalatı ile İran'ın en büyük alıcıları arasında yer alıyordu.

ABD'nin yaptırım kararları sonrası İran'dan petrol alımını durdurduğunu açıklayan Hindistan'ın, alternatif tedarikçilerden satın alınan petrolün fiyatları ve enerji kaynaklarının güvenliği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor.

- ABD-Hindistan arasındaki gümrük vergisi krizi

Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından bu ayın başında çıkarılmıştı.

Trump yönetiminin GTS kararı üzerine Hindistan, bu ayın ortasında aldığı bir kararla ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.

