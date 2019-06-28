HABER

Trump ile Modi Japonya'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi - İki liderin görüşmesinde ABD-İran gerilimi, 5G iletişim teknolojisi, savunma, ticari ve ikili ilişkiler ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, iki liderin görüşmesinde, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim, 5G iletişim teknolojisi, savunma, ticari ve ikili ilişkiler ele alındı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale, iki liderin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ticaret bakanlarının erken bir tarihte buluşacağını, iki ülke arasındaki ticari sorunları çözmeye çalışacaklarını kaydetti.

Gokhale, "İran konusundaki istikrarsızlık, bizi sadece enerji ihtiyaçları açısından değil, aynı zamanda Körfez bölgesindeki 8 milyon Hindistan diasporasını ve ekonomik çıkarlarımızı etkiler." yorumunda bulundu.

Trump’ın, Modi ile görüşmesinde "Ticaret konusunda kesinlikle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Dün Twitter hesabından Hindistan ile ilgili paylaşım yapan Trump, "Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez." açıklaması yapmıştı.

- Hindistan İran petrolünün en büyük alıcılarındı

Haberlere göre, ABD yaptırımlarına uygun olarak İran'dan petrol alımını durduran Hindistan, enerji kaynaklarının güvenliğinden endişe duyuyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki gün önce, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, küresel enerji kaynaklarının istikrarlı, öngörülebilir ve uygun fiyatlarda kalması gerektiğini söylemişti.

Hindistan enerji ihtiyacının yüzde 85'ini Körfez ülkelerinden tedarik ediyor. Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkeleri arasında Çin ve ABD'nin ardından üçüncü sırada bulunan Hindistan, 2018-2019 yılında 23,5 milyon ton ham petrol ithalatı ile İran'ın en büyük alıcıları arasında yer alıyordu.

ABD'nin yaptırım kararları sonrası İran'dan petrol alımını durdurduğunu açıklayan Hindistan'ın, alternatif tedarikçilerden satın alınan petrolün fiyatları ve enerji kaynaklarının güvenliği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor.

- ABD-Hindistan arasındaki gümrük vergisi krizi

Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından bu ayın başında çıkarılmıştı.

Trump yönetiminin GTS kararı üzerine Hindistan, bu ayın ortasında aldığı bir kararla ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Orhaneli’nde festivale coşkusuOrhaneli’nde festivale coşkusu
Siverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandıSiverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hindistan İRAN ticaret savaşları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.