Trump ile Netanyahu Golan Tepeleri için bir araya geliyor

İsrail seçimleri öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri'ni İsrail’in egemenliği altında tanımaya yönelik açıklamasından sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün Trump ile bir araya gelecek. Toplantının gündem maddeleri arasında Golan Tepeleri de yer alıyor. Görüşmeden bir gün önce Twitter üzerinden açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD Başkanı Trump’ın Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan bir kararname imzalayacağını belirtti. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmedi. Başkan Trump, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi” demişti. Trump’ın bu açıklaması, 9 Nisan'da seçimlere gidilecek olan İsrail'de başbakan olmak için tekrar yarışan ve adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Netanyahu'ya seçim öncesi bir jest olarak görülüyor. Anketlere göre Netanyahu'yu zorlu bir seçim bekliyor.

Netanyahu ABD ziyaretini kısa kesecek İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sabah saatlerinde Tel Aviv'e isabet eden bir roket nedeniyle ABD gezisini yarıda kesme kararı aldığını, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından İsrail’e döneceğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada roketin Filistin topraklarındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtildi. İsrail polisi de Gazze'nin yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan bir mahalledeki eve isabet eden roketin yedi kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nden 14 Mart'ta ateşlenen ve bir kısmı Tel Aviv kentini hedef alan füze saldırısının ardından İsrail Hamas'a ait 100 kadar hedefi vurduğunu açıklamıştı. Erdoğan: Konu BM’ye taşınacak Trump’ın açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Golan Tepeleri mevzusunu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıyacağını söyledi. Pazar akşamı TGRT Haber'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili BM’nin kararını hatırlatarak, "Golan Tepesi olayını BM'ye taşıyoruz. BM Genel Kurulu'nda da bu konunun onaylanıp geçmesi mümkün değil” dedi. ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini ve görüşmesinde bu konu hakkında konuşacağını belirten Erdoğan, "çok büyük bir yanlış” yapıldığını söyledi.