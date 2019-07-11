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Trump ile Netanyahu ‘İran’ üzerine konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran’ın son dönemde attığı adımlar üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran’ın son dönemde attığı adımlar üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump ile Netanyahu ‘İran’ üzerine konuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran’ın son dönemde attığı adımlar üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran’ın son dönemde attığı adımlar üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “İki lider, paylaşılan ulusal güvenlik çıkarları yararına ABD ve İsrail arasındaki işbirliklerini değerlendirdi. Bunların arasında İran’ın bölgedeki art niyetli hareketleri de yer aldı” ifadelerine yer verildi.

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