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Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede İran'la ilgili son gelişmeler ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde İran'la ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "Dün Başkan Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü. İki lider İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini engelleme çabaları da dahil ABD ile İsrail arasındaki ortak ulusal güvenlik çıkarlarını geliştirme amacına matuf iş birliği imkanlarını ele aldılar." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN israil

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