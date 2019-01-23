HABER

Trump ile Pelosi arasında mektup polemiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi arasındaki mektup polemiği devam ediyor - Pelosi'ye bir mektup yollayan Trump, Pelosi'nin aksi yöndeki ilk mektubuna rağmen 29 Ocak'ta Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup yollayarak, Pelosi'nin daha önceki mektubunda erteleneceğini duyurduğu "Birliğin Durumu" konuşmasını, 29 Ocak'ta Kongrede yapacağını açıkladı.

Pelosi'nin hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini talep ettiği mektupla başlayan polemik sürüyor.

Trump, Pelosi'ye hitaben kaleme aldığı son mektubunda, "Hükümetin kapanma sürecinden çok sonra bana gönderdiğiniz, beni 29 Ocak 2019'da Birliğin Durumuna ilişkin ulusal seslenmek üzere davet ettiğiniz 3 Ocak 2019 tarihli mektubunuzdan dolayı teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere nazik davetinizi kabul ettim, ancak sizden 16 Ocak 2019 tarihli hükümetin kapalı olmasından dolayı Birliğin Durumu sırasındaki güvenlik kaygılarınızı ifade ettiğiniz ikinci bir mektup daha aldım. Ben sormadan önce İç güvenlik Bakanlığı ve ABD Gizli Servisi konuşmayla ilgili güvenlik bakımından herhangi bir sorun olmayacağını ifade etmek üzere benimle irtibata geçti." ifadesine yer verdi.

Mektubunda kurumların güvenlik sorunu olmadığına dair beyanatlarını gerekçe gösteren Trump, "Sizin (ilk) davetinize icabet edip, Anayasal görevimi yerine getirerek Birliğin Durumuna ilişkin halka ve Amerikan Kongresine hitap edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi de söz konusu konuşmayı yapacağı zaman görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

- Pelosi'den jet yanıt

Diğer taraftan Temsilciler Meclisi Başkanı ise Trump'ın son mektubuna birkaç saat içinde yeni bir mektupla yanıt verdi. Pelosi, mektubunda, hükümet açılana kadar Trump'ın Kongrede Birliğin Durumu konuşmasını yapamayacağını belirtti.

Pelosi, Birliğin Durumuna ilişkin oturuma ilişkin ilk davet mektubunu hükümetin 29 Ocak'a kadar kapalı kalmayacağını düşüncesiyle kaleme aldığını aktardı.

Demokrat lider, "Daha sonra 16 Ocak'taki mektubumda hükümetin açılmasından sonra mutabık kaldığımız bir tarih üzerine çalışmamız gerektiğini söyledim ve bunu hala yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Anayasası, başkanların her yıl Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşması yaparak, icraatları ve planları hakkında Kongreye ve halka bilgi vermesini gerektiriyor.

- Mektup polemiği

Pelosi geçen hafta Trump'a bir mektupla hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Birliğin Durumu hitabını ertelediğini iletmişti. Trump da Pelosi'ye karşı hamle yapmış ve bir mektupla Pelosi'nin Afganistan, Almanya ve Belçika ziyaretlerini iptal etmişti.

Trump, güvenlik gerekçeleriyle ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş ve bu bütçeyi vermeyeceğini açıklayan Demokratları suçlamıştı. ABD'de federal hükümetin yıl sonu geçici bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 33 gündür federal hükümet kapalı bulunuyor.

PARTNERUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakınUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakın
Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında kararKızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar
23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birliğin Durumu mektup polemiği Nancy Pelosi Trump

En Çok Okunan Haberler

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.