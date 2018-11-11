Trump ile Putin Paris'te görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yılı nedeniyle yapılan anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.

Putin, Trump ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirtti.

Rus lider Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

