Trump ile Putin ‘Seçimlere Müdahale’ Konusunda Şakalaştı

ABD Başkanı Donald Trump G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e parmağını doğrulttu, "Seçimlere müdahale etme" dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelen iki lider, en son 2018’in Temmuz ayında Helsinki’deki ABD-Rusya zirvesinde görüşmüştü. Osaka’daki görüşmeyse, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasını tamamlaması sonrası ilk yüz yüze buluşma oldu.

Görüşme sonrası basının karşısına geçen iki lider, el sıkıştı ve samimi bir görüntü sergiledi.

Bu sırada bir gazeteci Trump'a, seçimlere müdahale etmemesi konusunda Putin'i uyarıp uyarmayacağını sordu. Trump da "Tabii ki söyleyeceğim" dedi ve Putin’e parmağını doğrultarak ‘’Seçimlere müdahale etmeyin" esprisi yaptı. Rusya lideri de Trump'ın bu sözlerine güldü.

Trump ayrıca Putin ile "çok çok iyi bir ilişkisi" olduğunu ve gelecekteki ilişkilerin de çok iyi şeylere gebe olduğunu" söyledi.

Trump görüşme öncesi de Putin’le çok iyi sohbet beklediğini dile getirdi ancak gazetecilere ‘’Ona ne söylediğim size hiç ilgilendirmez’’ dedi. Görüşme sonrası Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamadaysa, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarının gündeme gelmesine değinilmedi.